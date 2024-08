Bazar do Bem doa mais de três mil itens na zona rural de Penedo

Uma rede de solidariedade liderada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) resultou na doação de mais de três mil itens para famílias de baixa renda que residem na zona rural de Penedo.



O trabalho coordenado por Ana Teresa Lopes, gestora da pasta, tem parceria do Projeto Mãos que Abraçam e envolvimento direto das pessoas de bom coração, doadoras do material que chega para quem mais precisa por meio do Bazar do Bem.



Em sua segunda edição, a iniciativa da Secretaria de Assistência Social foi realizada na noite desta terça-feira, 13, no ginásio da Escola Municipal Hanna Bertholet, situada no povoado Santa Margarida.



Roupas, lençóis, toalhas, bolsas, calçados, bijuterias, brinquedos e até camas e berços foram distribuídos para moradores daquela localidade e também dos povoados Palmeira Alta, Conrado e Imbira.



Nesta nova edição do Bazar do Bem, o foco da doação atendeu pessoas que retomaram os estudos por meio da Educação para Jovens e Adultos (EJA) ofertada pela Prefeitura de Penedo.



Ana Teresa Lopes agradeceu a colaboração da população penedense e frisou que novas edições serão realizadas, aguardando a colaboração espontânea de quem faz o bem sem olhar a quem.