Bears abordam profundidade de DT e trocam por Chris Williams dos Browns

LAKE FOREST, Illinois — O Chicago Bears adquiriu o defensive tackle Chris Williams e uma escolha de sétima rodada de 2025 do Cleveland Browns em troca de uma seleção de sexta rodada no sábado.

Williams é a segunda adição defensiva que os Bears trouxeram via troca em poucos dias. Eles enviaram uma escolha de sexta rodada para o Seattle Seahawks na sexta-feira por Darrell Taylor.

O técnico do Bears, Matt Eberflus, expressou preocupação com a profundidade do time no defensive tackle depois que uma lesão no reserva Zacch Pickens colocou em questão o status do tackle do segundo ano para a Semana 1.

Williams, 26, passou os dois primeiros anos de sua carreira em Indianápolis, onde Eberflus era o coordenador defensivo. Williams então passou um tempo nos times de treino em Kansas City e Cleveland. Ele apareceu em 13 jogos com os Colts e registrou seis tackles.

Ele foi listado como um tackle defensivo de quinta linha no gráfico de profundidade de Cleveland e era considerado um tiro longo para entrar na lista. Em seu último jogo de pré-temporada com os Browns, Williams teve dois sacks, incluindo um que levou a um safety.

A escolha de sétima rodada que Chicago deu a Cleveland foi adquirida originalmente em uma troca que enviou o wide receiver Chase Claypool para o Miami Dolphins em outubro. Os Bears agora têm sete seleções de draft em 2025: uma primeira, duas segundas (uma da Carolina), uma terceira, uma quinta, uma sexta (via Pittsburgh) e uma sétima (via Cleveland).

Antes do dia de redução do elenco, os Bears colocaram o running back Ian Wheeler (LCA) e o wide receiver Nsimba Webster (virilha) na reserva de lesionados e dispensaram o safety Douglas Coleman III (pescoço) com uma designação de lesão.

Daniel Oyefusi, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.