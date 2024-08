Bears DB Douglas Coleman III deixa jogo de pré-temporada em ambulância

KANSAS CITY, Missouri — O defensive back do Chicago Bears, Douglas Coleman III, foi retirado do campo em uma ambulância do estádio durante o jogo de pré-temporada de quinta-feira à noite contra o Kansas City Chiefs no Arrowhead Stadium.

Na primeira jogada de scrimmage do segundo tempo, Coleman se machucou ao fazer um tackle. Enquanto jogadores de ambos os times se reuniam ao redor dele no campo, Coleman foi colocado pela equipe médica em uma prancha estabilizadora e depois em uma maca. Sua máscara facial foi removida, mas não seu capacete. Então ele foi colocado na parte de trás de uma ambulância do Corpo de Bombeiros de Kansas City e levado para fora do campo.

Coleman, 26, jogou as últimas duas temporadas com o Ottawa Redblacks da CFL. Ele jogou na faculdade no Texas Tech e começou sua carreira profissional em 2020 com o Denver Broncos como um agente livre não draftado.

Courtney Cronin, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.