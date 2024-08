Bears DB Douglas Coleman III sai do hospital e vai para casa

O defensive back do Chicago Bears, Douglas Coleman III, recebeu alta do hospital após sofrer uma lesão ao fazer um tackle durante a vitória de 34 a 21 na pré-temporada sobre o Kansas City Chiefs na noite de quinta-feira.

O técnico dos Bears, Matt Eberflus, disse ao 670 The Score na sexta-feira que Coleman está viajando de volta para Chicago depois de passar a noite hospitalizado em Kansas City.

Coleman se machucou na primeira jogada de scrimmage no segundo tempo, quando derrubou Cornell Powell, do Kansas City, perto da linha lateral do Chiefs.

Eberflus disse na quinta-feira à noite que Coleman tinha movimentos nos membros e deu sinal positivo para jogadores e treinadores antes de ser levado para fora do campo.

Coleman, 26, jogou as últimas duas temporadas com o Ottawa Redblacks da CFL. Ele jogou na faculdade no Texas Tech e começou sua carreira profissional em 2020 com o Denver Broncos como um agente livre não draftado.

