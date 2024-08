Bears negociam com LB Darrell Taylor do Seahawks para impulsionar a pressão do passe

CHICAGO — Os Bears aumentaram sua pressão sobre o passe na sexta-feira, enviando uma escolha de sexta rodada de 2025 para os Seahawks em troca do linebacker Darrell Taylor.

Taylor, uma escolha de segunda rodada de 2020, ficou de fora de sua temporada de novato em Seattle após passar por uma cirurgia de offseason para uma fratura na perna. Desde a temporada de 2021, o edge rusher totalizou 21,5 sacks em 49 jogos com 13 partidas.

“É emocionante para nós conseguir [Taylor]”, disse o técnico do Bears, Matt Eberflus, no 670 The Score em Chicago. “Ele tem produção de sacks, é um ótimo pass rusher. Ele se encaixa em nosso esquema em termos de esforço, estilo e disposição.”

A busca dos Bears por um edge rusher para formar dupla com o Pro Bowler Montez Sweat foi detalhada no último episódio de “Hard Knocks”, da HBO. Chicago havia planejado enviar uma escolha de terceira rodada para o New England Patriots em troca de Matthew Judon, mas decidiu não prosseguir com a busca após não conseguir definir os parâmetros de uma extensão com o outside linebacker de 32 anos, que acabou sendo negociado com o Atlanta Falcons.

Taylor deveria ganhar US$ 3,116 milhões em salário-base nesta temporada, um valor que os Seahawks não queriam pagar por um edge rusher situacional — provavelmente a extensão do papel de Taylor, dado seu histórico de dificuldades para defender a corrida.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Os Seahawks não ofereceram Taylor como agente livre restrito em março, em vez disso, assinaram com ele um contrato de um ano, no valor de US$ 3,136 milhões, que incluía um bônus de assinatura de US$ 20.000.

Em 2023, Taylor apareceu em todos os 17 jogos pelo Seattle e registrou cinco partidas como titular. Ele registrou 5,5 sacks, sete tackles para perda e oito golpes no quarterback enquanto jogava 44% dos snaps defensivos do time.

Embora Eberflus tenha elogiado os esforços da linha defensiva de Chicago durante o treinamento, os Bears ainda buscaram melhorar sua capacidade de pressionar os quarterbacks depois de terminar com a menor porcentagem de sacks (4,64%) e o segundo menor número de sacks (30) na temporada passada.

“Sinto-me muito bem em relação a onde estamos em termos de Livro [rookie Austin Booker] e [DeMarcus] Andar[er] e Dom[inique Robinson]todos aqueles caras que estão naquele outro lugar e esses caras têm conjuntos de habilidades diferentes que eles trazem para a mesa e esses caras jogam muito duro”, disse Eberflus esta semana. “E a primeira coisa no jogo da linha defensiva é ter um ótimo motor, e esses caras realmente melhoraram e fizeram um bom trabalho com isso.”

Esta é a segunda troca que o gerente geral do Seahawks, John Schneider, faz em poucos dias. Na quinta-feira, ele enviou o cornerback Michael Jackson para o Carolina Panthers pelo novato inside linebacker Michael Barrett.

Os Seahawks tinham um pouco menos de US$ 8,5 milhões em espaço de teto após a troca de quinta-feira com Carolina. A troca de Taylor deixa apenas seu bônus de assinatura de US$ 20.000 agora contando com seu teto como dinheiro morto.

Brady Henderson, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.