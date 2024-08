Beisebol de fantasia: aposte nos Braves e Yankees na reta final

Um benefício claro da passagem do prazo de troca anual do beisebol é que as listas tendem a se tornar mais solidificadas. As movimentações mais significativas que ainda não vimos geralmente serão ditadas por lesões, interrupções de carga de trabalho relacionadas ao arremesso ou prospectos convocados para xícaras de café. Tudo isso torna o planejamento antecipado (no que diz respeito a confrontos) uma tarefa muito mais simples. Você não verá nenhum nome importante mudando de time, embaralhando drasticamente o baralho no que diz respeito à qualidade de um time.

Com isso em mente, agora é o momento perfeito para avaliar onde as equipes estão na frente do cronograma. Faltam pouco menos de 30% da temporada. É um pedaço considerável o suficiente para que os gerentes de fantasy ainda tenham tempo de compensar qualquer déficit de classificação, mas também pequeno o suficiente para que haja disparidade na força relativa do cronograma restante de cada equipe.

Lembre-se, o prazo padrão de negociação da liga da ESPN chega no final da semana que vem — especificamente na sexta-feira, 16 de agosto, ao meio-dia ET. Saber quais jogadores enfrentarão cronogramas particularmente fáceis ou difíceis na reta final pode lhe dar uma vantagem em suas negociações.

Para identificar esses times e jogadores, usei o mecanismo de projeções do Forecaster para pesar todos os confrontos restantes dos 30 times, avaliando cada um dos lados de rebatidas e arremessos, enquanto também considerava jogos em casa/fora, fatores de parque e o nível de habilidade do oponente em termos de rebatidas e arremessos. Vamos dar uma olhada nas conclusões mais importantes!

Horários mais favoráveis ​​do Pitching

Atlanta Braves (13% mais favorável que a média do calendário restante da liga): Eles têm seis jogos restantes contra o Colorado Rockies, quatro contra o San Francisco Giants e três contra o Miami Marlins, e embora três desses jogos do Rockies ocorram no Coors Field, tenha em mente que o Rockies de 2024 é apenas o oitavo melhor time em termos de corridas por jogo em casa (4,89). A parte mais difícil do calendário restante do Braves são os sete jogos contra o rival Philadelphia Phillies, mas em sua defesa, o Braves cedeu apenas 21 corridas no total para o Phillies em seus seis encontros anteriores neste ano.

Metas comerciais: Max Fried e Spencer Schwellenbach, que podem enfrentar um limite de innings, mas ainda assim tiveram partidas de qualidade consecutivas com K’s de dois dígitos.

Ianques de Nova York (7% mais favorável): Os Yankees enfrentam um muito de competição de rebatidas mais leves na reta final, com séries de três jogos contra cada um dos Chicago White Sox, Rockies, Detroit Tigers, Oakland Athletics, Pittsburgh Pirates e Seattle Mariners nos últimos dois meses da temporada. Essa é uma boa notícia para um corpo de arremessadores que conseguiu uma ERA de 5,06 (quinta pior no beisebol) desde que trouxe o ás Gerrit Cole de volta em 19 de junho. Os Yankees estão enfrentando questões de limite de innings com Luis Gil, mas eles podem ser reforçados pelo retorno de Clarke Schmidt de uma lesão em breve.

Metas comerciais: Cole e Carlos Rodon.

Outros cronogramas de arremessos favoráveis ​​no restante do caminho: Los Angeles Angels (7% mais favorável), Milwaukee Brewers (6%). Minnesota Twins (5%).

Horários menos favoráveis ​​do pitching

Talvez você queira ficar longe de Robbie Ray e outros arremessadores que jogam na Baía. Imagens Getty

Gigantes (8% menos favorável que a média da liga): O corpo de arremessadores dos Giants tem sido o centro da excitação nas últimas semanas, com o retorno saudável de Robbie Ray e a decisão do time de não negociar Blake Snell (e seu subsequente no-hitter). No entanto, essas boas vibrações podem esfriar, pois o time enfrenta um cronograma restante difícil, bem como uma escalada ascendente de volta à corrida do wild-card da NL. Os Giants têm mais seis jogos contra o Arizona Diamondbacks e o San Diego Padres, bem como uma série de três jogos contra o Baltimore Orioles e o St. Louis Cardinals. Mais notavelmente, o trecho mais fácil do cronograma dos Giants chega nas próximas 3 semanas e meia, enquanto seu cronograma de setembro está entre os mais brutais da liga.

Candidatos à troca: Snell, que tende a jogar de acordo com seus confrontos (uma ERA de 3,64 na carreira contra times vencedores, mas 2,80 contra times abaixo de 0,500), e o fechador Camilo Doval.

Kansas City Royals (7% menos favorável): Para um time na AL Central, que tem rebatidas mais leves, os Royals têm dois meses desafiadores incomuns pela frente. Isso se deve em grande parte ao fato de terem jogado 31 de 47 jogos fora da divisão, incluindo quatro contra o Houston Astros, três contra o Braves, Yankees e Phillies, e dois contra o Cardinals. Os Royals espremeram bastante innings de seus três melhores titulares, Cole Ragans, Seth Lugo e Brady Singer — arremessadores que também têm pouca experiência em arremessar jogos competitivos no calor de uma corrida de playoff.

Candidatos à troca: Lugo e Michael Wacha.

Outros cronogramas de arremessos desfavoráveis ​​no restante do caminho: White Sox (13% menos favorável), Athletics (7%), Mariners (6%).

Horários mais favoráveis ​​do Hitting

Corajosos (14% mais favorável que a média da liga): A próxima série do Coors Field neste fim de semana é um incentivo, mas eles também têm mais cinco jogos contra o Washington Nationals, outros três em casa contra o Rockies e três cada contra o Angels, Marlins e Toronto Blue Jays. Isso é importante saber, considerando que os Braves têm uma média de apenas 3,86 corridas por jogo (quarta pior no beisebol) desde a lesão de Ronald Acuna Jr. que encerrou a temporada, embora tenham reforçado sua escalação recentemente com a aquisição de Jorge Soler.

Metas comerciais: Matt Olson, cujos 56 home runs e OPS de 0,901 em sua carreira em setembro/outubro ressaltam seu histórico de bons resultados, e Austin Riley.

Ianques (10% mais favorável): Eles jogam em um dos ambientes mais amigáveis ​​para HR do jogo, e sua agenda de viagens no resto do caminho é lotada de confrontos especialmente amigáveis ​​para rebatedores (uma série de três jogos em Seattle em meados de setembro representando seu único durão). Além disso, os Yankees têm uma das agendas mais suaves de agosto no lado da rebatida, incluindo séries contra o White Sox, Tigers, Rockies e Guardians, tornando este um momento nobre para carregar seus rebatedores.

Alvo comercial: Anthony Volpe, que se conseguir estender seu desempenho de .359/.469/.656 desde o intervalo do All-Star, poderá em breve retomar o papel de titular do time.

Outros favoráveis oitting programa o resto do caminho: Angels (9% mais favorável), Twins (6%), New York Mets (6%).

Horários menos favoráveis ​​do Hitting

O Kansas City Royals pode não comemorar muito na reta final de 2024. Peter Aiken-USA TODAY Esportes

Royals (8% menos favorável que a média da liga): Eles têm um momento especialmente difícil entre 23 de agosto e 4 de setembro, quando jogarão 14 jogos em 13 dias sem folgas, incluindo séries contra os Phillies, Guardians (duas séries para sete jogos no total) e Astros. Os Royals têm sido um time ofensivo melhor do que o esperado, liderado pelo astro em ascensão Bobby Witt Jr., mas os gerentes de fantasy podem achar mais difícil extrair produção de seu elenco de apoio na reta final.

Candidatos à troca: Maikel Garcia e Vinnie Pasquantino.

Almofadaresolução (6%): Eles têm sido um dos grandes times ofensivos menos conhecidos — e as projeções do Forecaster reforçam sua classificação como estando entre os melhores da liga. Eles tiveram a sexta melhor média de 5,60 corridas por jogo desde o intervalo do All-Star. Sim, os Padres ainda têm uma série no Coors Field restante (16 a 18 de agosto) e uma série contra os Tigers e White Sox em setembro, mas naquele mês final eles também jogarão seis jogos contra os Giants, três cada contra os Astros e Dodgers e outros três no paraíso dos arremessadores de Tampa Bay, o Tropicana Field.

Candidato à troca: Jurickson Profar, que está no meio de um ano de carreira, mas parece que vai esfriar a cabeça diante dessa agenda.

Outros calendários de rebatidas desfavoráveis ​​no resto do caminho: White Sox (12% menos favorável), Athletics (9%), Giants (7%)