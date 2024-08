Beisebol de fantasia: Joyce, Erceg, Puk e outras escolhas importantes

Entre os efeitos posteriores mais significativos do prazo de troca, anualmente, está a reformulação que acontece nos bullpens de muitos times. Sempre há um time ou dois, ou sete, que optam por uma reformulação completa das funções de closer e/ou setup como resultado das trocas que fizeram.

Este ano não foi diferente, já que, de fato, 10 times — Arizona Diamondbacks, Chicago White Sox, Kansas City Royals, Los Angeles Angels, Los Angeles Dodgers, Miami Marlins, Oakland Athletics, Philadelphia Phillies, San Diego Padres e Toronto Blue Jays — fizeram trocas na semana passada que tiveram algum tipo de influência em suas respectivas funções de closer.

Várias novas oportunidades para defesas e/ou retenções vindas de papéis de oitavo inning/configuração primária se apresentaram. Hoje, vamos analisar os nomes mais proeminentes disponíveis na maioria das ligas da ESPN. Tenha em mente que, embora alguns desses substitutos joguem para não-contendores e outros estejam longe de serem garantidos como opções singulares de nono inning de seus times, cada um pode ter um impacto significativo, no entanto. Afinal, lembre-se de que nosso jogo padrão concede dois pontos por retenção.

Ben Joyce, RP, Anjos (7,7% escalados): O mais empolgante da multidão “o papel de closer agora é seu para perder”, Joyce há muito tempo é considerado o futuro dos Angels no nono inning. Seu material certamente tem aquele “olhar mais próximo”, entre sua bola rápida média de 101,9 mph e o slider que ele usa quase 20% do tempo que gera uma taxa de whiff de mais de 30%.

Os Angels inicialmente irão com um comitê para fechar os jogos, seguindo suas trocas de Carlos Estevez e Luis Garcia, com Hunter Strickland e Roansy Contreras também tendo conseguido chances de defesa na semana passada, mas Joyce está em melhor forma e tem sido um dos mais eficazes relievers no beisebol nas últimas sete semanas. Ele está em uma sequência de 18 aparições consecutivas sem gols abrangendo 22 2/3 innings, durante o qual os oponentes estão rebatendo apenas .110 contra ele.

Joyce é uma forte aquisição especulativa em todos os formatos com a nova oportunidade pela frente.

Lucas Erceg (2,4%) e Hunter Harvey (8,6%), RP, Realeza : Esses dois estão listados em conjunto porque atualmente não está claro qual deles pode surgir como o novo closer dos Royals após suas respectivas aquisições, mas qualquer um deles pode ser uma opção de RP de fantasia de primeira linha se garantirem o emprego com exclusividade.

Os Royals continuam sendo um candidato curinga, com um elenco que se inclina para um bom número de chances de defesa (+95 de diferencial de corrida). Erceg é um apaziguador subestimado que pode lançar 98-99 mph enquanto gera 30% de taxas de whiff com três arremessos (bola rápida de quatro costuras, slider, changeup), enquanto Harvey é um companheiro de arremesso forte (um arremessador de quatro costuras em média de 97,8 mph) com um divisor e uma bola curva para gerar swings e misses. Até agora, os Royals parecem estar indo com uma estratégia Erceg-no-oitavo, Harvey-no-nono.

A perspectiva de AJ Puk mudou depois que ele se mudou para o Arizona no prazo final. Charles LeClaire-EUA HOJE Esportes

AJ Puk, RP/SP, Diamondbacks (20,7%): O anúncio de sexta-feira de que Paul Sewald foi removido da função de closer (depois de desperdiçar quatro de nove chances de defesa com uma ERA de 10,80 no mês de julho) dá ao recém-adquirido Puk uma oportunidade de ouro de subir à frente do que inicialmente está se configurando como um comitê de closer.

Puk tem sido excelente desde que os Marlins o transferiram para o bullpen após um experimento fracassado em sua rotação, registrando uma ERA de 2,10, um WHIP de 0,79 e uma taxa de strikeout de 30,0% em 33 aparições de alívio. Ele fechou a vitória do Arizona por 6 a 5 no domingo. Embora a selvageria tenha sido um problema para ele no passado, sua combinação de coisas de swing-and-miss e uma habilidade de neutralizar contato forte lhe dá um teto alto.

Chad Green, RP, Blue Jays (10,2%): Após as negociações de Yimi Garcia, Nate Pearson e Trevor Richards, os Blue Jays estão com poucas opções para o nono inning, enquanto Jordan Romano continua se recuperando de uma cirurgia no cotovelo, deixando Green como o cara claro em tempo integral. O histórico de lesões de Green é um pouco irregular, mas ele está em uma sequência ativa de oito aparições sem gols e converteu com sucesso todas as seis chances de defesa desde o início de julho.

Como eles ainda estão disponíveis?!

Jackson Holliday, SS/2B, Baltimore Orioles (47,1% escalados): Chamado de volta pelos Orioles um dia após a bonança do prazo de negociação, Holliday se prepara como o segunda base diário do time daqui para frente, especialmente à luz das lesões de Jorge Mateo e Jordan Westburg. Enquanto Holliday lutou muito em sua primeira experiência com os grandes, rebatendo .059/.111/.059 em 10 jogos de abril, ele entregou dois home runs — incluindo um grand slam — e um trio de jogos com múltiplas rebatidas nas primeiras cinco disputas desde sua convocação.

Nada mudou para Holliday no que diz respeito ao seu teto de fantasia após sua primeira chance frustrada na MLB, e sua combinação de contato, velocidade, potência e papel regular faz dele uma adição universal obrigatória.

Colton Cowser, OF, Orioles (32,1%): Discutido neste mesmo espaço há uma semana, o papel de Cowser não parece ter sofrido nem um pouco, apesar das aquisições de prazo dos Orioles. O time trouxe Eloy Jimenez e Austin Slater na terça-feira e, nos cinco jogos contra titulares destros desde então, Cowser começou cada um como o homem inicial de Baltimore, com Jimenez se encaixando como DH às custas de Ryan Mountcastle (jogo de domingo) e Slater cuidando das tarefas iniciais no único jogo do time contra um titular canhoto (sábado).

Adicionar liga mais profunda

JP Sears, SP, Atletismo (19,4% escalados): Um homem meio esquecido, devido ao “status de reconstrução” de seu time, bem como suas próprias taxas de carreira sem brilho (ERA de 4,79, WHIP de 1,26), Sears certamente teve seus momentos nesta temporada, como sua partida mais recente contra o San Francisco Giants (sete innings de shutout, nove K’s). Mais notavelmente, ele tem sido um excelente tipo de confronto, indo 6-0 com uma ERA de 2,16 em sete partidas contra times abaixo de 0,500.

Sinta-se livre para cortar

Paulo Sewald (53,0% escalados), Brice Turang (69,4%), Max Scherzer (47,3%), Luis Rengifo (57,5%).