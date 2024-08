Beisebol de fantasia: nove jogadores vão “all-in” antes do mês final

É hora de ir.

Pequenas amostras restantes no calendário sazonal significam que grandes chances precisam ser aproveitadas. Sim, ainda há tempo para recuperar terreno na corrida do campeonato da sua liga, mas para que isso aconteça, você precisará de desempenhos maiores do que o normal de seus jogadores. Ir apenas pelas expectativas usuais dos jogadores, ou estritamente por suas projeções, não vai resolver.

É por isso que o lado positivo de um jogador, assim como seu histórico nesta fase crítica da temporada da MLB, é tão importante quanto classificações ou projeções. Precisamos dessas estrelas em ascensão — os tipos Marcell Ozuna e Kyle Bradish, para roubar os melhores exemplos de 2023 — para nos colocar no topo.

Vamos identificar os nove jogadores com quem estou indo all-in em meus times de fantasia. Cada um deles parece preparado para um final forte, então é sensato fazer o que puder para escalá-los em sua liga. Isso pode significar negociar pelo jogador, se o prazo da sua liga ainda não tiver passado (como em ligas personalizadas), pegá-lo se estiver disponível via agência livre ou prendê-lo em sua escalação inicial se você já o tiver.

Matt Olson, 1B, Atlanta Braves

Os Braves sofreram um azar enorme com lesões e estão enfrentando um desafio apenas para se agarrar a uma vaga de wild-card da Liga Nacional, e é por isso que a produção de Olson é tão vital para suas chances na pós-temporada. Felizmente, ele tem um histórico de finalizações tórridas, tendo acertado 56 de seus 251 home runs na carreira no mês de setembro, com um OPS de .901 na carreira no mês que é seu melhor em qualquer mês. A melhora recente de Olsen no bastão também sinaliza uma conclusão forte para seu 2024, já que ele tem oito home runs em seus últimos 23 jogos, com um wOBA esperado de .352 que está dentro do alcance de seu número de carreira de .365 na categoria.

Bryan Woo, SP, Seattle Mariners

Woo tem arremessado muito bem em duas temporadas na lista de lesionados. Ele tem uma média de 13,6 pontos de fantasia em suas 15 partidas. Apenas 18 arremessadores têm uma média maior, fazendo pelo menos o mesmo número de partidas. As ausências de Woo diminuíram a preocupação com sua carga de trabalho sazonal — ele totalizou 131 2/3 innings no ano passado, em comparação com 94 2/3 nesta temporada — e ele é uma peça essencial nas esperanças dos Mariners de reverter seu recente desmaio. Ele tem um talento quase igual ao dos companheiros de rotação Luis Castillo, George Kirby e Logan Gilbert, embora sua porcentagem de escalação empalideça em comparação.

Corbin Carroll, OF, Arizona Diamondbacks

Depois de um começo miserável, Carroll virou sua segunda temporada de forma significativa, com rebatidas de .563 com 12 home runs e sete bases roubadas em 41 jogos desde o início de julho, bom para 148 pontos de fantasia, o sétimo melhor entre os rebatedores. Isso elevará seu preço de troca, mas aprecie o que Carroll tem sido e ainda deve fornecer. Desde 1º de julho, suas taxas de walk, contact, whiff e hard-hit estão melhores do que eram em 2023, e seu BABIP de .222 diz que ele realmente teve azar durante a sequência quente. Ele desempenhará um papel crítico para uma ofensiva crescente dos Diamondbacks na reta final.

Edwin Diaz, RP, New York Mets

Enquanto o Mets disputa uma vaga de wild-card na Liga Nacional, Edwin Diaz continuará sendo um fator-chave para o time seguir em frente. Foto de Dustin Bradford/Getty Images

Sua primeira temporada de volta após a cirurgia do tendão patelar no joelho não foi tão tranquila quanto seus gerentes de fantasia esperavam, incluindo uma passagem de duas semanas na lista de lesionados por um impacto no ombro direito em junho e uma suspensão de 10 jogos algumas semanas após seu retorno. No entanto, desde seu retorno da suspensão, Diaz parece estar virando a esquina, indo de 7 a 8 convertendo suas chances de defesa com uma ERA de 1,38 e taxa de strikeout de 36,7% em 13 aparições, graças a uma velocidade de bola rápida e desempenho mais forte de seu slider. O Mets continua sendo um candidato curinga, e Diaz desempenhará um grande papel nessa busca, entregando números que podem desafiar o melhor em sua posição daqui para frente.

Corey Seager, SS, Texas Rangers

Seager tem esquentado muito ultimamente, rebatendo .261/.316/.681 com nove home runs e 18 RBIs em 17 jogos em agosto, mas isso é realmente uma surpresa? Seager é um dos jogadores mais notáveis ​​do jogo no final da temporada, seus 44 home runs em setembro são o maior número em qualquer mês individual. Em quatro dos últimos cinco setembros, ele acertou pelo menos seis home runs com um OPS de .855 ou mais. Ele também é um rebatedor vitalício de .254/.350/.508 com 19 home runs em 78 jogos de pós-temporada, incluindo um NLCS e dois prêmios de MVP da World Series. Isso ressalta o quanto ele guarda seus melhores números de rebatidas para o final. Claro, os Rangers (33-1) são azarões distantes para chegar à pós-temporada deste ano, mas, mesmo assim, Seager deve terminar a temporada com uma nota alta.

Gavin Williams, SP, Cleveland Guardians

Adicionar Williams pode ser arriscado, considerando que ele perdeu os três primeiros meses da temporada com dor no cotovelo e teve uma média de apenas 6,8 pontos de fantasia em suas nove partidas desde a ativação. No entanto, Williams pode desempenhar um papel crítico para os Guardians, esperançosos nos playoffs. Fora um par de saídas difíceis enfrentando confrontos desafiadores (4 de agosto, contra Baltimore Orioles; 16 de agosto no Milwaukee Brewers), ele arremessou efetivamente, sua velocidade média de bola rápida aumentou (96,8 mph, mais de um mph completo de 2023) e ele gerou taxas de whiff de 28% e 30% com sua bola curva e slider. Williams tem material bruto na frente da rotação quando está mais afiado e, entre os arremessadores iniciais de fantasia menos conhecidos, ele é um dos que eu mais prevejo que terminará a temporada com força.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Triston Casas, 1B, Boston Red Sox

Uma ruptura da cartilagem da costela custou a Casas quase quatro meses, mas não podemos esquecer o nível de otimismo que os gerentes de fantasy tinham por ele antes de se machucar. Casas voltou à ação na sexta-feira passada, fez um home run na terça-feira pela primeira vez desde que foi ativado e parece mais uma vez preso a um papel cotidiano. Ele ganhou as duas partidas do Red Sox contra um canhoto desde seu retorno e na temporada passada teve taxas de barril de 86º percentil e 80º percentil de rebatidas fortes, junto com uma das melhores disciplinas de rebatida no beisebol. Casas é um candidato furtivo a 10 home runs e um dos 10 melhores primeira base de fantasy daqui para frente.

Yusei Kikuchi, SP, Houston Astros

Yusei Kikuchi viu mais rotação em sua bola rápida e ajustou seu slide e changeup, resultando em uma taxa de strikeout de 34,1% em quatro partidas. Foto de Julio Aguilar/Getty Images

Os Astros geralmente têm uma maneira de extrair o máximo de seus arremessadores, e os pequenos ajustes de Kikuchi desde que entrou para o time sugerem que ele pode ser uma das melhores aquisições do prazo final (mesmo que tenha vindo com um dos preços mais altos do prazo final). Kikuchi ganhou mais spin em sua bola rápida e trouxe seu slider e changeup, que historicamente foram dois de seus arremessos de melhor desempenho. Kikuchi tem uma taxa de strikeout de 34,1% em suas quatro partidas pelos Astros, em grande parte graças ao uso de 34% do slider, o que lembra seu segundo semestre de 2023 (27,6 K%, 3,39 ERA).

James Wood, OF, Washington Nationals

Wood está silenciosamente se transformando em um astro da fantasia, com um conjunto de habilidades de cinco ferramentas que certamente estará em plena exibição durante o último mês da temporada. Se Wood tivesse as aparições necessárias no plate, ele teria 99º percentil de hard-hit e 80º percentil de Barrel, por Statcast, com disciplina de plate bem acima da média e métricas de velocidade bruta. Ele é um rebatedor de .293/.380/.509 em 29 jogos desde o intervalo do All-Star, jogando todas as entradas, exceto duas, durante esse tempo, e já emergiu como uma força do meio da escalação para os Nationals. Wood ainda está disponível em mais de 70% das ligas da ESPN.