Belal Muhammad sugere que Shavkat Rakhmonov lute contra Kamaru Usman para ganhar chance pelo título

Belal Muhammad não tem problemas em atuar como casamenteiro dos principais candidatos do peso médio.

O campeão recentemente coroado já está escalando potenciais desafiantes após capturar o cinturão com uma vitória por decisão desequilibrada sobre Leon Edwards no UFC 304 em julho passado. No entanto, Muhammad não se comprometerá com um desafiante nº 1, mesmo com o invicto Shavkat Rakhmonov em seu encalço.

Rakhmonov, com 18-0 como profissional e 6-0 no UFC, recentemente afirmou ao MMA Fighting que lhe foi oferecida uma luta com Muhammad no UFC 307 em outubro, mas o campeão recusou porque o momento não estava certo.

Isso é novidade para Muhammad, que zombou das sugestões de que ele precisa marcar uma luta em breve em uma postagem de mídia social. Ele acrescentou que gostaria de ver Rakhmonov lutar contra o ex-campeão Kamaru Usman em uma luta eliminatória de título primeiro.

Inativo? Kkkk ainda estou em julgamento e Shavkat não luta desde 2023. Acho que Shavkat e Usman deveriam lutar para encontrar o verdadeiro desafiante número um. foto.twitter.com/7fKYMZsqbl – Belal Muhammad (@ bullyb170) 30 de agosto de 2024

“Inativo?” Muhammad escreveu. “LOL. Ainda estou em julgamento e Shavkat não luta desde 2023. Acho que Shavkat e Usman deveriam lutar para encontrar o verdadeiro desafiante número um.”

Muhammad teve um longo caminho até o título, tendo que vencer 10 lutas seguidas (excluindo uma sem competição) para garantir sua chance contra Edwards, e ele não tem pressa em impulsionar a campanha de qualquer outro desafiante.

Embora Rakhmonov tenha feito o suficiente para desafiar o campeão legitimamente, a possibilidade de Usman receber a oportunidade em vez disso é grande. Usman manteve o título dos meio-médios do UFC por mais de dois anos e o defendeu com sucesso cinco vezes, então ele tem esses elogios anteriores e valor de nome do seu lado.

Prejudicando o caso de Usman está o fato de que ele vem de três derrotas consecutivas. Ele perdeu uma decisão majoritária para Khamzat Chimaev em uma luta de peso médio após entrar em cima da hora para enfrentar o lutador invicto, e também perdeu lutas consecutivas de campeonato para Edwards. Usman não registra uma vitória desde que derrotou Colby Covington no UFC 268 em novembro de 2021.