Belal Muhammad zomba dos pedidos de disputa de título do “covarde” Colby Covington: “O maior palhaço do UFC”

Belal Muhammad prometeu ser um campeão lutador e agora está de olho em todos os potenciais concorrentes na divisão dos meio-médios.

Após despachar Leon Edwards para se tornar campeão no UFC 304, Muhammad imediatamente reconheceu lutadores como Shavkat Rakhmonov como prováveis ​​desafiantes ao seu título, embora admita que ninguém foi claramente definido como o desafiante nº 1 na divisão. Pela primeira vez em sua carreira, Muhammad não precisa mais desafiar ninguém, porque com o título do UFC em volta da cintura, ele deixa de ser o caçador e se torna a caça.

Dito isso, Muhammad descarta alegremente um nome conhecido que não estará em sua lista como um oponente viável: o fracassado desafiante ao título do UFC por três vezes, Colby Covington, que começou a reclamar quase imediatamente após Muhammad ganhar o cinturão em Manchester.

“É engraçado. Ele é literalmente o maior palhaço do UFC”, disse Muhammad ao MMA Fighting. “É constrangedor ver como ele está tentando chamar qualquer tipo de atenção e dizer qualquer coisa. ‘Deixe-me pegá-lo lá fora.’ Mano, queria ver você lá fora. Vamos ver o que você faria. Eu literalmente o chamei desde 2017, quando lutei na Austrália. Esse cara é um covarde.

“Mas é isso que ele faz. Ele se esquivou daquela luta com Ian Garry. Ele disse que não valia a pena. Se ele tivesse vencido aquela luta, seu nome poderia estar de volta na mistura. Então agora ele parece idiota. Ele é um palhaço. Estou me perguntando o que ele vai fazer a seguir. Não há ninguém lá fora para quem eu o veja dizendo sim. Ele vai esperar e torcer para que Tony Ferguson volte e lute mais uma luta e então ele vai vencer e dizer: ‘Veja, eu mereço estar lá, olha o que eu acabei de fazer com Tony Ferguson!’”

Com um histórico de 2-3 em suas últimas cinco lutas — e todas as três derrotas em lutas por título — é difícil imaginar Covington voltando para outra disputa de título sem primeiro ganhar várias vitórias relevantes. A vitória mais recente de Covington sobre um lutador do atual elenco do UFC aconteceu em 2018, quando ele derrotou Rafael dos Anjos para ganhar o cinturão interino.

A última luta de Covington terminou em decepção depois que ele perdeu uma decisão morna de cinco rounds para Edwards em dezembro passado. Ele não marcou outro confronto desde então.

Muhammad nem quer dar espaço para conversas inflamadas que não darão a Covington outra chance de competir pelo ouro do UFC.

“Há zero por cento de chance”, disse Muhammad sobre Covington ter outra chance pelo título. “Eu disse que ele era péssimo antes da luta contra Leon Edwards e eles lhe deram a chance pelo título. Não há ninguém no top cinco que ele poderia vencer. Não há ninguém lá onde eu pudesse vê-lo e dizer: ‘Bem, se ele o vencer, há uma chance.’

“Não o vejo aceitando nenhuma luta entre os cinco melhores e definitivamente não o vejo vencendo nenhum lutador de ponta se tiver essa chance.”

Com Covington eliminado, Muhammad deu sua opinião sobre os concorrentes que considera legítimos na divisão dos meio-médios, começando por Rakhmonov, que está invicto, com um histórico de 18-0 e uma taxa de finalização perfeita nessas 18 lutas.

“Ele é o bicho-papão”, disse Muhammad sobre Rakhmonov. “O cara que todo mundo acha que vai dominar todo mundo. Quando olho estilisticamente para o que serei capaz de fazer com ele e o que vi, não há nada que ele me mostre onde eu fique tipo, ‘Cara, tenho que ter medo disso ou daquilo.’ Ele não é especialista em lugar nenhum. Obviamente, ele é especialista em finalização, mas eu só fui finalizado uma vez na vida.”

Embora não tenha problemas em aceitar uma luta contra Rakhmonov se for isso que o UFC quer, Muhammad adoraria ver Rakhmonov conseguir outra vitória de qualidade em seu cartel apenas para consolidar seu lugar como o desafiante número 1.

Por mais impressionante que Rakhmonov tenha sido em suas seis primeiras lutas no UFC, ele ainda não venceu um oponente entre os cinco melhores do ranking.

“Mesmo para mim, quando você olha para todos os nomes que tive que passar [to get a title shot]”, disse Muhammad. “Mesmo depois de vencer o ‘Wonderboy’, eu ainda tinha que vencer mais quatro lutas para chegar lá e tive que fazer uma luta de última hora contra Gilbert Burns. Tudo bem, você vai dar a ele depois [winning] a luta do ‘Wonderboy’? Se ele e [Kamaru] Usman lutou, o vencedor certamente mereceria.

“Mas quando Leon ganhou o título, havia um claro candidato nº 1. Eu era o claro candidato nº 1 e eles ainda deram para Colby. Mas quando eu ganhei o título, não havia um claro candidato nº 1. Obviamente, Shavkat faz mais sentido só porque ele está invicto, mas quando olho para o currículo, ele não teve que passar pelo que eu passei para obtê-lo. Mas agora tudo depende do UFC.”

Idealmente, Muhammad eventualmente gostaria de adicionar Kamaru Usman ao seu currículo também, porque Usman era o campeão que Muhammad estava perseguindo quando começou sua longa sequência de vitórias no UFC. Ele nunca teve essa chance porque Usman eventualmente perdeu o cinturão para Edwards, mas Muhammad reconhece que ainda é uma grande vitória que ele quer em seu registro.

“Para mim, esse era o cara que eu estava perseguindo há tanto tempo”, disse Muhammad. “Ele era o campeão lá em cima e as pessoas estavam dizendo que ele era o GOAT. Ele teve aquele momento de Dana White dizendo que ele era o melhor peso-médio a fazer isso.

“Para Leon tirar isso de mim e então eu ir lá e dominar Leon, fazer o que Usman não conseguiu fazer, e então Usman dizer que eu roubei seu projeto — para mim, tê-lo no meu currículo seria enorme. Para legado e apenas para mostrar ao mundo, para mostrar a Dana White, o que eu teria feito se tivesse tido essa oportunidade quando deveria ter. Acho que em termos de legado, Usman tem o maior nome com certeza, mas em três derrotas, é difícil dar a ele a chance pelo título.”

Seja Rakhmonov, Usman ou outra pessoa, Muhammad não se importa muito com quem o UFC joga para ele em sua primeira defesa de título. Muhammad também reconheceu lutadores como Ian Machado Garry e Jack Della Maddalena como concorrentes em ascensão, potencialmente a apenas uma ou duas lutas de uma disputa de título também.

“Honestamente, [Garry] sabe como vencer”, disse Muhammad. “Ele descobre. Acho que é uma grande qualidade ter, você entender como vencer e lutar de uma certa maneira para cada lutador. Ele e Leon honestamente seriam uma ótima luta a seguir. Sinto que isso faz muito sentido. Estilisticamente, acabaria sendo uma boa luta.

“[Della Maddalena is] definitivamente um confronto difícil estilisticamente para qualquer um desses outros caras na divisão. Mas, para mim, vejo um caminho para vencê-lo bem facilmente. Mas espero que a lesão se cure logo e que possamos vê-lo lutar com alguém.”

No momento, Muhammad tem como meta retornar à ação no final de 2024 ou no início de 2025, e depois disso Muhammad só quer que o UFC comece a criar desafios para que ele possa derrotá-los.

“Não há um cara na divisão para quem eu olhe como, ‘Cara, essa é uma luta difícil’, ou, ‘Essa vai ser uma luta difícil, deixe-me fugir desse cara.’” Muhammad disse. “Não há ninguém de quem eu fuja.”