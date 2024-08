Ben Affleck janta com o melhor amigo Matt Damon em meio ao divórcio de J Lo

Ben Affleck está se apoiando em amigos durante seu divórcio de Jennifer Lopez … recentemente chegando à cidade com seu melhor amigo de longa data Matt Damon .

Damon e sua esposa Luciana Barroso foram ao restaurante italiano Toscana em Los Angeles com seus filhos no domingo à noite … onde o melhor amigo Ben os acompanhou para uma noite em família.

A expressão facial de Ben era notavelmente neutra, mas ele tinha uma energia perceptível em seus passos ao entrar no ponto de acesso.

Matt arrasou com uma camisa polo preta e jeans escuro, combinando com a cor de sua esposa… que usava um conjunto todo preto.

Matt foi fotografado radiante dentro do restaurante – mantendo as coisas alegres, não permitindo que nenhum problema de relacionamento derrubasse seu melhor amigo.

Ben parecia estar se divertindo com a família Damon… ele até foi ouvido rindo ao lado do manobrista enquanto pegava seu carro após a refeição.

Mesmo assim, Ben não parece estar preocupado com o processo de divórcio. TMZ contou a história … J Lo pediu o divórcio de Ben na semana passada… preenchendo os documentos no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, onde ela listou 26 de abril como a data da separação.