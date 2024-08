Ben Affleck não está namorando a filha de RFK Jr., apesar dos rumores

Ben Affleck não está correndo para uma nova aventura logo após seu divórcio público de Jennifer Lopez – apesar do boato sobre ele sair com RFK Jr. filha, Chute Kennedy .

O TMZ entrou em contato com a equipe de Kick… que não fez comentários.

A Page Six inicialmente sugeriu que o casal estava namorando … relatando que Ben e Kick foram vistos juntos no Beverly Hills Hotel e em outros pontos importantes após a notícia de seu divórcio – mas Ben também foi visto saindo com sua melhor amiga Matt Damon em um jantar em família, então não é de surpreender que ele esteja se apoiando nos amigos enquanto está se separando.