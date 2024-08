Ben Joyce lança o arremesso mais rápido da MLB na vitória dos Angels

ANAHEIM, Califórnia — O arremessador do Los Angeles Angels, Ben Joyce, eliminou todos os quatro rebatedores que enfrentou em 1⅓ innings para sua primeira defesa na liga principal, e concluiu o esforço com uma bola rápida de 104,7 milhas por hora, o arremesso mais rápido nas grandes ligas nesta temporada, durante a vitória de seu clube por 5 a 4 sobre o New York Mets na noite de sábado.

O arremessador destro eliminou JD Martinez para o último out. De acordo com a ESPN Stats & Information, foi o arremesso mais difícil para eliminar um rebatedor na era do rastreamento de arremessos, que remonta a 2008.

“Foi difícil, nunca vi uma bola rápida como aquela”, disse Martinez. “Essa é a bola rápida mais rápida que já enfrentei.”

Martinez, que fez seu segundo grand slam em oito jogos na derrota, levou a derrota na esportiva e se divertiu com isso em sua disponibilidade para a imprensa após o jogo.

“Ele jogou, eu ri”, disse ele. “Depois que ele me eliminou, eu estava meio que sorrindo. Eu fiquei tipo ‘Uau’. Eu tive que olhar para o radar e dizer: ‘Isso foi diferente’. Mas parabéns a ele. Ele joga forte e vem direto para você.”

Joyce tem uma sequência de 23 entradas sem sofrer gols e não permitiu uma corrida em 18 partidas consecutivas desde 14 de junho.

“Foi um nível diferente lá”, ele disse sobre o arremesso recorde. “Foi um arremesso 0-2. Apenas tente deixar comer e acabou conseguindo um bom resultado.”

Zach Neto impulsionou quatro corridas, o recorde da carreira, incluindo três com o home run da vantagem no sétimo inning para os Angels, enquanto eles se recuperavam para a vitória. Neto conectou um cutter de Huascar Brazoban (1-3) e colocou no bullpen do Mets no campo esquerdo para colocar os Angels de volta no topo.

Michael Stefanic começou o rally com um hit de duas eliminações e Nolan Schanuel conseguiu uma caminhada para preparar a mesa para o 17º home run de Neto na temporada, líder da equipe. Neto também teve um single RBI no quinto inning, quando os Angels quebraram uma sequência de três derrotas consecutivas.

Matt Moore (5-2) marcou a vitória quando os Angels superaram o 10º grand slam da carreira de Martinez. Ele também acertou um em 26 de julho contra Atlanta.

O rebatedor designado do Mets está rebatendo .333 (12 de 36) com 11 RBIs em seus últimos 10 jogos.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.