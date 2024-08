Benefícios para cônjuges sobreviventes do VA: Quais benefícios um dependente do VA pode obter além do pagamento?

Compensação de Dependência e Indenização (DIC) é um benefício mensal pago a sobreviventes elegíveis de membros do serviço militar que morreram no cumprimento do dever ou de ferimentos ou doenças relacionados ao serviço. Também está disponível para sobreviventes de veteranos cujas mortes não foram relacionadas ao serviço, se o veterano estava recebendo ou tinha direito a receber Compensação VA por uma incapacidade relacionada ao serviço classificada como totalmente incapacitante sob condições específicas.

Quem é elegível?

Para ser elegível, o cônjuge sobrevivente deve atender a um dos seguintes critérios:

Casou-se com o veterano antes de 1º de janeiro de 1957, OU

Foi casado com um militar que morreu em serviço ativo, OU

Casou-se com o veterano dentro de 15 anos após a dispensa do período de serviço em que a causa da morte começou ou foi agravada, OU

Foi casado com o veterano por pelo menos um ano, OU

Teve um filho com o veterano, E

Viveu continuamente com o veterano até a sua morte ou, se separado, não teve culpa pela separação, E

Não está casado novamente.

Filhos sobreviventes e pais dependentes também podem ser elegíveis sob condições específicas.

Benefícios do DIC

A taxa mensal básica para um cônjuge sobrevivente é de $ 1.340. Esse valor aumenta para cada filho dependente e se o cônjuge sobrevivente estiver confinado em casa ou precisar de ajuda e atendimento. Além disso, há um benefício de transição de $ 332 por mês para cônjuges sobreviventes com filhos menores de 18 anos.

Pensão de sobrevivência com assistência e assistência

Este benefício apoia dependentes elegíveis de veteranos de guerra falecidos. Os requisitos de elegibilidade incluem:

O veterano foi dispensado em condições que não eram desonrosas,

Serviu 90 dias ou mais de serviço ativo, com pelo menos um dia durante um período de guerra,

O cônjuge sobrevivente ou filho solteiro do veterano falecido,

Renda contável abaixo do limite de renda anual estabelecido por lei.

O VA paga a diferença entre a renda contável e o limite de renda anual, com pagamentos geralmente feitos em 12 parcelas mensais iguais.

CHAMPVA

Este programa de seguro saúde está disponível para cônjuges ou cônjuges sobreviventes de veteranos que estão permanente e totalmente incapacitados devido a condições relacionadas ao serviço ou que morreram por tais condições. Não há prêmios, mas copagamentos por serviços são necessários. A elegibilidade é impactada por eventos como término de casamento ou novo casamento.

Garantia de empréstimo imobiliário

Cônjuges sobreviventes podem ser elegíveis para um empréstimo garantido pelo VA para comprar, construir ou melhorar uma casa. O VA garante parte do empréstimo, oferecendo taxas de juros competitivas e sem entrada.