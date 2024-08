Bengals revelam visual todo laranja como parte de nova tradição

Pela primeira vez na história da franquia, o Cincinnati Bengals usará todo laranja nesta temporada.

O visual estreará no jogo de 8 de setembro contra o New England Patriots. Os uniformes foram revelados oficialmente na sexta-feira.

Os uniformes serão o início da tradição “Open in Orange”, em que Cincinnati usará todo o laranja em seu primeiro jogo em casa na temporada regular, de acordo com a franquia.

“Combinar nossas novas calças laranja com nossas camisas e capacetes laranja criará um visual vibrante que será imediatamente reconhecível, especialmente quando nossos fãs se juntarem para criar um Orange Out”, disse a diretora de estratégia e engajamento do Bengals, Elizabeth Blackburn, em um comunicado à imprensa.

As novas calças dos Bengals vazaram no início da semana por um usuário do Madden 25. Cincinnati respondeu de brincadeira, mas esperou até sexta-feira para sua revelação oficial.

A combinação toda laranja é o visual monocromático mais recente dos Bengals. Seus fios “White Bengal” fazem parte do guarda-roupa nas últimas duas temporadas.