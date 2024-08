Benson Henderson vs. Chris Avila reservado para torneio de 1 noite no Misfits Boxing 18

O ex-campeão do UFC Benson Henderson se aposentou do MMA em 2023, mas ainda não parou de lutar.

A Misfits Boxing anunciou na terça-feira que Henderson enfrentaria o veterano do UFC e do Bellator Chris Avila em uma luta que acontece como parte de um torneio de uma noite dos meio-pesados ​​para a promoção liderada por influenciadores. Enquanto Henderson enfrenta Avila de um lado da chave, Idris Virgo enfrenta Fes Batista na outra luta semifinal.

Os vencedores das duas lutas se encontram mais tarde naquela mesma noite para coroar o campeão do torneio.

Para Henderson, a luta contra Avila serve como sua primeira luta de boxe depois que ele testou as águas com o Karate Combat em dezembro passado para uma luta contra Anthony Pettis. Henderson também competiu em lutas de submission grappling no passado, mas agora ele está colocando um par de luvas e entrando na arena de boxe pela primeira vez.

Quanto a Avila, o protegido de Nate Diaz fez uma grande carreira desde que fez a transição para o boxe, com seis vitórias consecutivas no ringue, incluindo vitórias sobre Pettis, Jeremy Stephens e Anthony Taylor.

Quando se trata do evento principal do card do Misfits, a personalidade online Elle Brooke está pronta para defender seu título dos médios do MFB contra a veterana do BKFC Jenny Savage.

Brooke retorna à ação após lutar em um empate acirrado contra a veterana do UFC Paige VanZant em maio. Parecia que Brooke e VanZant iriam se encontrar novamente em algum momento de 2024, mas parece que a revanche está em espera por enquanto.

VanZant revelou anteriormente ao MMA Fighting que assinou um contrato de várias lutas com a Misfits, então ainda não se sabe se ela acabará lutando contra Brooke ou outra pessoa quando retornar ao boxe.

O card do Misfits, chamado MF & DAZN: X Series 18, acontecerá na Vertu Motors Arena em Newcastle, Inglaterra, em 14 de setembro, com transmissão pela DAZN.