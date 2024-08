Bhad Bhabie e namorado fazem tatuagens no rosto um do outro

Bhad Bhabie e o pai de seu filho Le Vaughn estão afirmando que seu vínculo é profundo… com tatuagens correspondentes nos rostos um do outro!!!

Na terça-feira, a mega ganhadora do OnlyFans lembrou de repente que estava negligenciando sua conta no Snapchat e postou um motivo exclusivo para segui-la na quarta-feira.

BB postou uma foto mostrando o retrato da perna do rosto inteiro de Le Vaughn … embora ela tenha coberto os olhos com um emoji de mão. Em outra foto, BB deu uma imagem mais clara da nova tinta de Le Vaughn: um retrato dela posando sedutoramente com o dedo na boca.