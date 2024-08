Bianca Censori usa look quase nua para fazer compras com a mãe e as irmãs

A arquiteta Yeezy saiu para fazer compras na Melrose Ave com sua mãe, Alexandra e suas 2 irmãs, Angelina dar Alysia no fim de semana… e optei por usar um top curto da cor da pele e meia-calça combinando na parte de baixo.

Enquanto Kanye West A esposa de ainda exibia seus bens durante o tempo com a família, ela estava muito mais encoberta do que a vimos recentemente. Talvez ela estivesse tentando combinar a estética mais modesta de sua mãe e irmãs?

Dê uma olhada na foto… você verá Alexandra vestida com um vestido azul brilhante que abraça o corpo. Enquanto isso, suas irmãs optaram por vestidos pretos com cores combinadas.

O último visual de Bianca foi um pouco mais modesto do que seu último conjunto de passeio em família… que incluía um micro vestido pequenininho para jantar no Nobu Malibu.

Ela fez do look praticamente nu seu estilo característico no ano passado… já que ela usou de tudo, desde bodys transparentes que top de biquíni minúsculo em público.