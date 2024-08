Biden recebe Rangers, campeão da World Series, na Casa Branca

WASHINGTON — O Texas Rangers visitou a Casa Branca na quinta-feira para comemorar sua vitória na World Series de 2023 com o presidente Joe Biden, que destacou que o time estava fazendo um retorno triunfante à cidade onde sua franquia nasceu.

“Vocês estão de volta à capital do país como campeões mundiais e merecem”, disse Biden, referindo-se ao time que já foi o Washington Senators antes de se mudar para o Texas em 1972. “Acho que há uma palavra que todos vocês personificam: resiliência.”

É uma tradição de longa data que times profissionais e universitários de campeonato venham à Casa Branca e sejam reconhecidos pelo presidente. A visita significou uma rara aparição pública de Biden desde seu anúncio em 21 de julho de que ele estava desistindo de sua candidatura à reeleição e apoiando a vice-presidente Kamala Harris para liderar a chapa democrata em novembro.

Os Rangers agora jogam em Arlington, nos arredores de Dallas, e Biden disse que a cidade e a região se acostumaram a campeonatos de futebol americano, basquete e hóquei, o que deixou muitos se perguntando “se o beisebol algum dia se juntaria a eles”.

Ele observou que os Rangers não conseguiram vencer a divisão Oeste da Liga Americana do ano passado, que “foi tão difícil quanto nunca”. O time chegou aos playoffs como wild card e superou Tampa Bay e Baltimore antes de se “vingar do Houston Astros”, disse Biden, para chegar à World Series – que eles conquistaram em cinco jogos contra o Arizona Diamondbacks em novembro.

“Você nunca desistiu”, disse Biden. “Você manteve a fé.”

O presidente Joe Biden destacou que o campeão da Word Series, o Texas Rangers, já foi o Washington Senators antes de se mudar para o Texas em 1972. Chip Somodevilla/Getty Images

O evento no East Room começou com a banda tocando uma versão orquestral de “Higher”, o hit de 1999 de Creed que se tornou o hino não oficial dos Rangers de 2023. No meio da temporada atual, os Rangers perderam em casa para os Astros na quarta-feira e seguiram para Nova York após a cerimônia para uma série contra os Yankees.

Foi o primeiro campeonato dos Rangers, mas o quarto de seu técnico, Bruce Bochy, que já havia visitado a Casa Branca após ganhar títulos com o San Francisco Giants nas temporadas de 2010, 2012 e 2014 — e comemorou todos eles enquanto Barack Obama era presidente.

Biden observou que Bochy estava ficando sem dedos em uma mão para seus anéis da World Series e que, se ele ganhasse um quinto, ele “precisaria de outro dedo”, a menos que colocasse um anel no polegar. “Não sei como você faria isso, cara”, Biden acrescentou.

O gerente geral do Rangers, Chris Young, chamou a temporada passada de “uma montanha-russa”.

“Foi cheio de altos e baixos extremos, e houve momentos em que não parecia que poderíamos ganhar a World Series”, disse Young. “Mas esse grupo de rapazes nunca perdeu a esperança. Eles nunca saíram do curso.”

Ele disse que os jogadores “mudaram para sempre a percepção da nossa franquia” e que os fãs “esperaram muito tempo por este campeonato”.

“Vocês todos merecem isso”, disse Young. “Agradecemos pela paciência.”

Enquanto os jogadores e Biden conversavam, o troféu da World Series estava em uma mesa próxima, junto com uma camisa número 46 do Rangers com o nome de Biden e botas de cowboy do Rangers — que o presidente declarou que “me dariam mais cinco centímetros”.

“Eu tinha um braço do inferno”, brincou Biden enquanto segurava a camisa. “Não o tenho mais.”