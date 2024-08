Bill Belichick é a nova estrela da ESPN na cobertura da NFL e nós dizemos o porquê

EUos resultados que Bill Belichick, o lendário oito vezes campeão do Super Bowl, está tomando sua experiência em futebol para a ESPN nesta temporada da NFLjuntando-se a Peyton Manning e Pat McAfee. Por meio de acordos separados com a Omaha Productions de Peyton Manning e O programa Pat McAfeeBelichick levará seu conhecimento inigualável sobre futebol para diversas plataformas, dando aos fãs uma perspectiva privilegiada do jogo como nunca antes.

Um dos projetos mais esperados é O colapso com Peyton e Belichickuma série original da ESPN+ que será exibida estreia na sexta-feira, 6 de setembro. Este show de 30 minutos contará com Belichick e Manning analisando o próximo Futebol de segunda à noite confrontos, começando com o New York Jets e o San Francisco 49ers antes do confronto da Semana 1.

O programa se concentrará nas tendências da equipe e dos jogadores, no planejamento do jogo e em insights estratégicos, proporcionando aos espectadores com um mergulho profundo nas táticas de futebol. Novos episódios serão exibidos todas as sextas-feiras durante a temporada, antes dos jogos correspondentes do Monday Night Football, e também serão transmitidos pela ESPN2, com destaques apresentados em vários programas da ESPN.

Convidado regular no ManningCast

Além de O colapsoBelichick será um convidado regular no Futebol de segunda à noite com Peyton e Eli transmissão, popularmente conhecida como ManningElenco. Durante essas transmissões alternativas na ESPN2, Belichick se juntará a Peyton e Eli Manning no primeiro tempo do jogocompartilhando sua análise especializada e perspectiva única. O ManningCast se tornou um favorito dos fãs por sua mistura de comentários esportivos e aparições de celebridades, e o envolvimento de Belichick deve trazer ainda mais profundidade ao programa.

Aparições semanais no The Pat McAfee Show

Mas a presença de Belichick na mídia não para por aí. Ele também tem assinado para comparecer toda segunda-feiranão O programa Pat McAfeeonde ele mergulhará em conversas prolongadas sobre os jogos da NFL da semana, detalhando momentos e histórias importantes. Sua primeira aparição no programa de McAfee durante o anual Draft Spectacular estabelece recordes de audiênciae os fãs agora podem esperar seus insights semanais, adicionando uma nova camada de análise ao programa.

A transição de Belichick das laterais para os holofotes da mídia marca um novo capítulo em sua carreira histórica. Além de seus compromissos com a ESPN, ele será coapresentador de uma série da SiriusXM e fará aparições semanais no Inside the NFL da The CW. Com seu vasto conhecimento do jogo e estilo direto, Belichick está pronto para se tornar uma figura imperdível para os fãs de futebol americano ao longo da temporada.