Bill Maher diz que Kamala Harris não é ‘pirralha’, mas Donald Trump é

Bill investigou o fenômeno Brat no episódio de sexta-feira de ‘Real Time’ com seu âncora convidado da CNN Kaitlan Collins – desempacotando totalmente o rótulo para qualquer boomer ou geração X que ainda não o entendeu. Ele leu a definição de Charli… “Apenas aquela garota que é um pouco bagunceira e gosta de festas e talvez diga algumas coisas idiotas às vezes.”

Kaitlin, que cobre a Casa Branca, não discordou, mas também explicou que toda a coisa do Brat tem mais a ver com a vibração – “Não acho que todos na campanha de Harris, certamente não na Casa Branca, entenderam completamente ‘pirralho ‘ qualquer. Mas acho que eles se inclinaram para isso no sentido de como atrai os eleitores jovens. E se os eleitores mais velhos não entenderem, não será grande coisa.”