Billie Eilish e Snoop Dogg se apresentam na cerimônia de encerramento olímpica repleta de estrelas

As Olimpíadas de 2024 estão oficialmente encerradas… encerrando os memoráveis ​​e controversos Jogos de Paris com performances repletas de estrelas de Snoop Dogg , Billie Eilish dar O Red Hot Chili Peppers !

A celebração, que começou no Stade de France no domingo à tarde, contou com competidores de todo o mundo, celebrando seus novos equipamentos de ouro, prata e bronze, reunindo-se uma última vez para uma variedade de grandes apresentações de dançarinos, músicos e muito mais.

O primeiro grande ato veio da banda indie francesa Phoenix, que apresentou seu grande sucesso, “Lisztomania”, enquanto os atletas cercavam o palco. A banda mais tarde colaborou com Kavinsky para uma versão do hino da festa, “Nightcall”.

Snoop, que foi presença constante em vários eventos atléticos em Paris nas últimas semanas, encerrou as apresentações com um de seus maiores sucessos, “Drop It Like It’s Hot”.