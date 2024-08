Bills colocam Chase Claypool na IR com lesão no dedo do pé

ORCHARD PARK, NY — O Buffalo Bills colocou Chase Claypool na reserva de lesionados, uma mudança que pode afastar o wide receiver por toda a temporada.

Claypool perdeu quase todo o training camp desde que sofreu uma lesão no dedo do pé em 28 de julho e não voltou ao campo desde então. O técnico do Bills, Sean McDermott, inicialmente descreveu seu status de lesão como “diário”.

Claypool estava presente nos treinos e no jogo de pré-temporada do Buffalo contra o Chicago Bears no sábado, mas não foi visto no treino de segunda-feira. Ele ainda não participou de um treino totalmente acolchoado com os Bills.

Uma nova regra da liga permite que os times designem dois jogadores lesionados na lista final de 53 jogadores que podem retornar mais tarde na temporada, mas essas designações devem ser feitas até o dia de corte em 27 de agosto. Se os Bills e Claypool concordarem com um acordo de lesão, ele teria a oportunidade de renovar com os Bills ou outro time. Mas se ele permanecer na IR, ele não jogará nesta temporada.

“É uma pena porque [some new players have] perdeu uma quantidade considerável de tempo — Chase sendo um deles”, disse McDermott recentemente quando perguntado sobre Claypool durante o acampamento. “… É difícil avaliar quando os jogadores não estão lá, seja Chase ou qualquer um. E eu sei que ele está lutando como um louco para voltar, e estamos ansiosos para tê-lo de volta.”

Claypool, 26, assinou com os Bills após o draft da NFL em um contrato de um ano. Os Bills se tornaram seu terceiro time da NFL em dois anos; ele passou parte da última temporada com o Miami Dolphins depois que os Bears o negociaram em outubro.

Depois de expressar frustração com a forma como estava sendo usado no ataque dos Bears, Claypool ficou inativo por vários jogos antes de ser negociado com Miami, onde fez apenas quatro recepções em nove jogos.

Claypool passou as duas primeiras temporadas completas de sua carreira com o Pittsburgh Steelers. Em sua temporada de novato, Claypool totalizou 11 touchdowns, o recorde de sua carreira, com 62 recepções para 873 jardas.

“Acho que é difícil acreditar no jogador que você é ou pode ser, e não corresponder a essas expectativas, especialmente nos últimos dois anos, com certeza”, disse Claypool em maio. “É uma posição difícil porque, você sabe, eu sei que há momentos em que pode ser frustrante se eu não estiver vivendo de acordo com meu potencial.

“Mas se é frustrante para o mundo exterior, é ainda mais frustrante para mim. Eu entendo onde eu deveria estar e entendo que não atendi essas expectativas, e é por isso que eu trabalho mais e mais e mais e mais a cada ano, para que eu possa atender e superar essas expectativas.”

Em outras mudanças de escalação anunciadas na terça-feira, os Bills reorganizaram a função de terceiro quarterback depois que Shane Buechele sofreu uma lesão no pescoço na abertura da pré-temporada contra os Bears.

Buechele, que passou a última temporada no time de treino dos Bills, foi colocado na reserva de lesionados, e Buffalo assinou com Ben DiNucci um contrato de um ano.

Os Bills também dispensaram/lesionaram o wide receiver Bryan Thompson e assinaram contratos de um ano com os wide receivers Damiere Byrd e Deon Cain.