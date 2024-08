Blake Lively, conversa acalorada de Justin Baldoni no set, fonte diz que não há sinal de rivalidade

Reproduzir conteúdo de vídeo





Blake Livelyrumores de rivalidade com seu co-ator/diretor de “It Ends With Us” Justin Baldoni é toda a agitação nas redes sociais – e um vídeo deles no set está alimentando esses rumores, mas uma fonte diz que não é o que você pensa.

O clipe, filmado por uma testemunha em 17 de maio de 2023, mostra Blake do lado de fora de um restaurante em Hoboken, NJ, parecendo visivelmente irritado com Justin… que, segundo nos disseram, estava dirigindo, não atuando naquela cena específica com ela.

Podem ter sido diferenças criativas ou apenas uma falha de comunicação… mas o clipe parece mostrá-los no meio de algum drama no set.

Uma fonte, que estava no set, disse ao TMZ… Blake e Justin não estavam chateados um com o outro, e não houve drama naquele dia – eles estavam entre as tomadas e simplesmente conversando.

No final do clipe, eles ainda estão próximos um do outro, então não é como se alguém tivesse saído furioso.

Agora, uma testemunha, que não esteve envolvida na produção, diz que Blake era frequentemente visto na área durante as filmagens e raramente parecia emocionado.

Então, novamente… o enredo do filme sobre violência doméstica também pode ser o motivo pelo qual ela não parecia muito feliz.

Especulações sobre a rivalidade entre os dois vêm crescendo online desde que Justin deixou de tirar fotos em grupo com Blake e outros membros do elenco no início deste mês, durante a estreia em Nova York. Em vez disso, ele posou apenas com sua esposa.

Desde então, ele tem voado sozinho no circuito promocional, até sugerindo lidar com “personalidades complexas”.

Enquanto isso, detetives da internet descobriram Blake e Colleen Hoover – cujo livro inspirou o filme – ambos deixaram de seguir Baldoni no IG.

Todo o drama da vida real não está prejudicando as bilheterias do filme. Ele estreou na sexta-feira e ficou em segundo lugar no fim de semana, logo atrás de “Deadpool & Wolverine”, do marido de Blake, Ryan Reynolds.