Blake Lively não tem planos de abordar publicamente a rivalidade ‘It Ends With Us’

Blake Lively não vai falar sobre seu drama “It Ends With Us” com Justin Baldoni – não importa o quanto todo mundo continue gritando sobre isso. O TMZ aprendeu.

Fontes com conhecimento direto nos dizem… Blake está tentando deixar a briga para trás e, em vez disso, está se concentrando nas pessoas que a têm apoiado durante o conflito público… ou seja, membros do elenco e entes queridos, incluindo o marido Ryan Reynolds .

Blake está conversando com o pessoal nos bastidores, somos informados de que ela esteve em contato com outros membros do elenco que a apoiaram no conflito entre co-estrelas… e nossas fontes dizem que Blake nunca esperou que isso se tornasse um ponto de interesse tão grande.