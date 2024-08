Blake Lively se transforma em Barbie na festa pós-estreia do filme em Nova York

Blake Lively parecia que ela estava fazendo um teste para o papel de “Barbie” em Nova York na terça à noite enquanto se vestia com um conjunto sexy todo rosa.

A atriz entrou no restaurante Tavern On The Green, no Central Park, em Manhattan, para a festa pós-estreia de seu novo filme, “It Ends With Us”.

Mas parecia que Blake deveria ter comparecido à festa pós-Barbie com seu vestido espartilho rosa e salto alto combinando. Ela também usava brincos chamativos com gotas rosa e uma pulseira de prata enquanto segurava uma bolsa clutch.

Confira as fotos… Blake é a cara do famoso boneco e personagem do cinema. Você pode simplesmente dizer… ela adora cada momento brincando de Barbie enquanto posa para os paparazzi com seu sorriso brilhante.

No início da noite… na estreia do filme… Blake usava um roupa completamente diferentecanalização Britney Spears em um vestido borboleta Versace de 2002, usado pela estrela pop.

Durante uma entrevista no tapete vermelho com o Extra, Blake disse que o vestido foi muito significativo para ela porque ela respeita Britney de muitas maneiras. Ela também notou que colocou as mãos no vestido há seis meses e estava esperando o momento certo para exibi-lo, que obviamente era terça à noite.