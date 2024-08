Blake Lively sentiu que Justin Baldoni a envergonhou e a beijou por muito tempo durante a cena

Blake Lively contou pessoas, havia vários motivos Justin Baldoni a fez se sentir desconfortável no set de “It Ends With Us”… TMZ aprendeu.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ… houve uma cena em que Justin levanta Blake no ar. De acordo com nossas fontes, Justin tem um histórico de problemas nas costas e antes de levantar Blake, ele foi até seu treinador no set e perguntou quanto ela pesava e como ele poderia treinar para proteger as costas de lesões.