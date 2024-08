Blake Snell, do Giants, não consegue rebatidas contra o Reds

O canhoto Blake Snell, do San Francisco Giants, lançou o terceiro jogo sem rebatidas da temporada da liga principal, derrotando os Reds por 3 a 0 no primeiro jogo completo de sua carreira na sexta-feira à noite.

O atual vencedor do prêmio NL Cy Young eliminou 11 Reds e concedeu três walks enquanto os Giants construíram uma liderança de 3-0 em oito innings no Great American Ball Park. Snell, de 31 anos, lançou 114 arremessos no total, 78 para strikes.

“No sétimo inning, eu me senti um pouco cansado, e então eu meio que olhei para o placar e foi quando eu notei (o no-hitter), e eu disse, ‘É melhor você acordar'”, Snell disse à NBC Sports Bay Area na transmissão após o jogo. “Que sensação.”

Casey Schmitt e Tyler Fitzgerald fizeram home runs, e Fitzgerald teve uma dupla RBI para os Giants em um jogo que foi atrasado em uma hora devido ao clima ameaçador.

Snell entrou no jogo com 0-3 e ERA de 5,10. Ele lançou seis innings perfeitos em 14 de julho antes de Manuel Margot, dos Twins, fazer uma rebatida simples na sétima entrada.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.