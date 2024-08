Blog ao vivo do UFC 305: Dricus du Plessis x Israel Adesanya

Este é o blog ao vivo do UFC 305 para Dricus du Plessis x Israel Adesanya, a luta principal pelo título dos médios neste sábado em Perth, Austrália.

Ex-campeão dos meio-médios do KSW, du Plessis tem sido uma revelação desde que entrou para o UFC em 2020, conquistando sete vitórias consecutivas com cinco finalizações. A mais recente dessas vitórias foi seu triunfo pelo título dos médios sobre Sean Strickland em janeiro. Agora, du Plessis tem a chance de solidificar sua posição na categoria de peso de 185 libras com uma vitória sobre um dos maiores nomes de todos os tempos da divisão.

Geralmente considerado o segundo maior peso médio do UFC de todos os tempos, Adesanya teve uma sequência de altos e baixos nos últimos anos. Depois de perder seu cinturão para o rival de longa data Alex Pereira no UFC 281, Adesanya aproveitou ao máximo sua revanche imediata, recuperando o título com o Knockout of the Year de 2023 do MMA Fighting. Infelizmente, Adesanya então perdeu o título em sua defesa subsequente, desta vez para Sean Strickland, fazendo com que “The Last Stylebender” tirasse uma pausa prolongada do esporte. Agora Adesanya está de volta e espera se tornar apenas o segundo lutador na história do UFC a ganhar um título três vezes na mesma categoria de peso.

Confira abaixo o blog ao vivo do evento principal do UFC 305.