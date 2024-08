Blog ao vivo do UFC Abu Dhabi: Cory Sandhagen x Umar Nurmagomedov

Este é o blog ao vivo do UFC Abu Dhabi para Cory Sandhagen x Umar Nurmagomedov, a luta principal do peso galo na noite de sábado.

Atualmente o quarto colocado no ranking mundial de peso galo do MMA Fighting Global, Sandhagen está em uma sequência de três vitórias consecutivas após perder sua luta pelo título interino contra Petr Yan em 2021. Um dos lutadores mais completos da categoria, Sandhagen espera usar essas habilidades contra um promissor promissor para finalmente reivindicar uma chance indiscutível pelo título.

Talvez o prospecto mais badalado de todo o MMA, Nurmagomedov é primo do peso leve GOAT Khabib Nurmagomedov e carrega consigo o peso do nome de sua família. Até agora ele correspondeu ao hype, mas Sandhagen é um salto enorme na competição pelo invicto Daguestão. Se Nurmagomedov continuar a impressionar com uma vitória no sábado, uma disputa pelo título parece quase garantida.

Confira abaixo o blog ao vivo do evento principal do UFC Abu Dhabi.