Blog ao vivo do UFC Abu Dhabi: Shara Magomedov vs. Michal Oleksiejczuk

Este é o blog ao vivo do UFC Abu Dhabi para Shara Magomedov x Michal Oleksiejczuk, a luta co-principal dos médios na noite de sábado.

“Shara Bullet” fez sua estreia promocional em outubro passado com alguma fanfarra. O lutador invicto do Daguestão ganhou destaque por seu recorde impressionante e finalizações de destaque no circuito regional, mas lutou para mostrar essa classe em sua estreia contra Bruno Silva, apesar de vencer por decisão unânime. Ele se saiu muito melhor em seu segundo esforço contra Antonio Trocoli no UFC Arábia Saudita em junho com uma paralisação no terceiro round, e agora espera entregar um verdadeiro destaque contra um lutador de ação em Oleksiejczuk no sábado.

Oleksiejczuk entrou para o UFC em 2017 e desde então tem sido um dos lutadores mais consistentemente emocionantes do esporte. Originalmente um meio-pesado, Oleksiejczuk fez um nome como um lutador do tipo “pegue ou seja pego”, e quando ele caiu para o peso médio ele manteve a mesma energia, com seis lutas seguidas que não viram os cartões de pontuação. Infelizmente para Oleksiejczuk, ele não tem feito muitas vitórias ultimamente, indo de 1-3 em seus últimos quatro, incluindo uma derrota por finalização técnica para Kevin Holland em junho. Agora Oleksiejczuk espera se recuperar contra um prospecto não comprovado.

Confira abaixo o blog ao vivo do co-evento principal do UFC Abu Dhabi.