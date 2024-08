Blue Jackets negociam veterano atacante Patrik Laine com o Canadiens

Poucos dias depois de se tornar público que ele queria sair, Patrik Laine não é mais membro do Columbus Blue Jackets, já que o ponta foi negociado na segunda-feira para o Montreal Canadiens em troca do defensor Jordan Harris.

Os Blue Jackets receberam uma escolha de segunda rodada de 2026, além de Harris, e não reterão nada do salário de Laine no acordo. Laine, 26, tem dois anos restantes em seu contrato no valor de US$ 8,7 milhões anuais. O futuro de Laine com os Blue Jackets estava em questão há algum tempo. A especulação se intensificou ainda mais na semana passada, quando o presidente de operações de hóquei e gerente geral dos Blue Jackets, Don Waddell, disse à TSN 1050 em Toronto que Laine foi vocal sobre não querer mais jogar pelos Blue Jackets.

Waddell reiterou o desejo de Laine de sair em uma declaração divulgada na época da negociação.

“Queremos jogadores que queiram ser Blue Jackets e Patrik deixou claro que ele achava que uma mudança de cenário era o melhor para ele”, disse Waddell. “Conseguimos adquirir um bom jogador jovem em Jordan Harris, mantendo a flexibilidade financeira neste acordo, o que foi muito importante para nós. Desejamos a Patrik tudo de melhor.”

Em 2016, o Winnipeg Jets recrutou Laine com a escolha nº 2 e o viu marcar 80 gols em suas duas primeiras temporadas. Ele passou quatro temporadas completas com o Jets antes de ser negociado com o Blue Jackets apenas um jogo na temporada 2020-21.

A chegada de Laine fez dele uma das peças cruciais da reconstrução dos Blue Jackets, impulsionada pela contratação do agente livre Johnny Gaudreau, talentos locais consagrados como Zach Werenski e novos prospectos como Adam Fantilli, Kent Johnson e Kirill Marchenko.

Laine, um ala enorme de 1,95 m, teve temporadas consecutivas de 20 gols em 2021-22 e 2022-23.

O que acabou se tornando sua temporada final em Columbus o fez perder nove jogos em outubro e novembro após ser diagnosticado com uma concussão. Ele também perdeu três jogos em dezembro antes de entrar no programa de assistência ao jogador da NHL/NHL Players’ Association no final de janeiro por um período indeterminado.

Laine marcou seis gols e nove pontos em 18 jogos antes de ser admitido no programa de assistência ao jogador.

Agora ele segue para Montreal, onde deve desempenhar um papel importante em ajudar o jovem elenco do Canadiens, que busca dar o próximo passo em sua evolução.

Desde que perderam a final da Stanley Cup em 2021, os Canadiens estão em uma reconstrução que os fez perder os playoffs por três temporadas consecutivas, mas progrediram sob o comando do técnico e ala do Hall da Fama Martin St. Louis.

Escolhas do editor 2 Relacionados

St. Louis, que foi contratado em fevereiro de 2022, moldou um elenco jovem que passou de 68 pontos em sua primeira temporada completa para terminar com 76 pontos em 2023-24, criando a crença de que uma temporada de 80 pontos poderia estar ao alcance.

A chegada de Laine pode ajudar a atingir essa meta, já que ele dará ao St. Louis outra opção entre os seis primeiros em um grupo que já incluía Cole Caufield, Kirby Dach, Brendan Gallagher, Alex Newhook, o capitão Nick Suzuki e Juraj Slafkovsky, que foi a escolha número 1 do draft da NHL de 2022.

Enquanto os Canadiens construíram um grupo forte de jovens atacantes, eles também recrutaram e desenvolveram defensores. Eles usaram talentos locais como Kaiden Guhle, Arber Xhekaj e Harris como parte de seus planos nas últimas temporadas, com mais talentos como a antiga estrela da Universidade de Boston, Lane Hutson, também se juntando ao time.

Ter uma formação defensiva entre os quatro primeiros, com os veteranos Mike Matheson e David Savard, além de Guhle e Hutson, significou que os Canadiens conseguiram deixar Harris de lado, já que tinham outros defensores no sistema que poderiam disputar uma posição de última dupla.

Agora, Harris se junta ao corpo defensivo dos Blue Jackets que inclui Erik Gudbranson, David Jiricek, Ivan Provorov, Damon Severson e Werenski, enquanto o clube busca melhorar uma temporada de 66 pontos que o viu terminar com o pior recorde da Conferência Leste e o quarto menor número de pontos na NHL em 2023-24.