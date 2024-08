Blue Jays intencionalmente dão base por bola para Judge dos Yankees sem ninguém na 2ª base

NOVA YORK — O técnico do Toronto Blue Jays, John Schneider, já tinha visto o suficiente quando Aaron Judge entrou em campo no segundo inning no sábado.

O rebatedor sobrenatural do New York Yankees, menos de 24 horas depois de acertar um home run de 477 pés e duas corridas no primeiro inning na sexta-feira à noite, havia acertado outro home run de duas corridas no primeiro sábado. A explosão, do destro José Berríos do Blue Jays, foi a 41ª de Judge na temporada, líder da liga. Schneider decidiu que não lhe daria uma chance para o número 42. Então, com ninguém na base e dois eliminados, o gerente decidiu intencionalmente dar walk para Judge.

Vaias choveram no calor escaldante do Yankee Stadium quando os fãs perceberam que Schneider havia feito sinal para o passe livre. Os mais de 40.000 presentes queriam uma chance de assistir a apresentação de Judge. Mal sabiam eles que tinham acabado de assistir a um evento historicamente raro.

Judge, 32, se tornou o primeiro jogador a receber walk intencionalmente com as bases vazias nas duas primeiras entradas de um jogo nas últimas 50 temporadas. E a última vez que um jogador recebeu walk intencionalmente com duas eliminações e ninguém na base nas duas primeiras entradas de um jogo foi em 10 de agosto de 1972. O jogador: o catcher do Minnesota Twins Glenn Borgmann, um rebatedor de .229 com 16 home runs ao longo de uma carreira de nove anos que recebeu walk para chegar ao arremessador.

Desta vez, Schneider deu a Judge, o rebatedor designado dos Yankees, a primeira base para enfrentar o rebatedor de limpeza Austin Wells, que tem sido um dos catchers mais produtivos nas ligas principais desde o início de junho. Consequentemente, Wells fez uma rebatida simples, mas Gleyber Torres foi eliminado para encerrar o inning — e tornar a estratégia de Schneider um sucesso.

“É difícil”, Judge disse. “Eu sempre quero bater, mas Berríos e eu, nós temos ido e voltado por anos. Eu tive a chance de jogar contra ele nas ligas menores. Ele tem o meu número há um tempo. Então, eu nunca me importo em dar uma volta contra esse cara, isso é certo.”

Os times ocasionalmente escolheram lançar em torno de Judge, se não intencionalmente walk-lo, nas últimas semanas, já que ele continuou arrasando no pitching. Ele foi walk quatro vezes em dois jogos diferentes em julho — mais recentemente em uma derrota por uma corrida para o New York Mets em 23 de julho. Uma das quatro walks foi intencional. Nas outras três vezes, eles arremessaram em torno dele.

“Sinceramente, não tive vontade de vê-lo balançar. Foi mais ou menos isso”, disse Schneider aos repórteres após o jogo. “Ele está em uma categoria diferente, eu acho, de qualquer outra pessoa na liga, onde ele pode simplesmente virar o roteiro de um jogo com um balanço.”

Carlos Rodón, o arremessador titular dos Yankees no sábado, acrescentou: “Ele é o melhor rebatedor do jogo. Ele exige muito respeito, com certeza.”

E, no entanto, apesar da crescente reticência dos oponentes, o juiz reconheceu que ficou surpreso com a decisão de Schneider.

“O quão cedo estava no jogo”, ele disse. “Ainda estava bem próximo na época. Então, acho que com dois eliminados lá, acho que eles estavam apenas procurando talvez tirar o próximo cara. Mas Wells veio com o grande golpe, então espero que isso não aconteça de novo. Vamos ver.”

As chances são de que isso aconteça novamente se Judge continuar produzindo em seu ritmo atual. Desde 27 de abril, quando ele entrou rebatendo .178 com quatro home runs e um OPS de .674, Judge tem uma média de rebatidas de .370 com 37 home runs e um OPS de 1.319 em 83 jogos. Seu OPS de 1.154 na temporada — depois de ir 2 para 3 com duas caminhadas no sábado — seria o mais alto para um rebatedor qualificado em uma campanha não encurtada desde 1.422 de Barry Bonds em 2004.

“É uma rebatida imperdível”, disse Rodón, “com certeza”.

Judge não está exatamente no ritmo recorde de 62 home runs da Liga Americana em 2022 — ele está a caminho de 59 — mas seus 41 home runs nesta temporada são oito a mais do que qualquer outro no beisebol. Ele é o terceiro jogador na história dos Yankees com 35 home runs em um período de 75 jogos. Seus 16 home runs no primeiro inning nesta temporada estão empatados com o terceiro maior número de todos os tempos e com o maior número na história da franquia com Babe Ruth, que marcou 16 durante sua lendária temporada de 1927. Judge está a três de estabelecer esse recorde da MLB.

De fato, não há sinal de que ele esteja diminuindo o ritmo. No segundo inning, sábado, Schneider decidiu que nem valia a pena tentar.

“Estamos assistindo a uma grandeza”, disse o gerente dos Yankees, Aaron Boone. “Então, você tenta não tomar isso como garantido, o que você está vendo 99 fazer. Eu sinto agora, por alguns anos, que você ouve muito Babe, Mantle, Gehrig, DiMaggio, esses tipos de nomes entrelaçados com muitas coisas que ele está fazendo. Então, tente apreciar de vez em quando o que temos.”