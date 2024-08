Blueface condenado a 4 anos de prisão após juiz revogar liberdade condicional

Parece Cara Azul não terá aquela celebração de verão que sua mãe esperava – um juiz acabou de punir o rapper “Thotiana” com uma sentença dura… 4 anos de prisão.

Os pais de Blueface estiveram na frente e no centro na sexta-feira para apoiar seu filho, e com o coração partido pela notícia de que ele enfrentará dificuldades… que confirmamos na sexta-feira com o tribunal.