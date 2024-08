Blues oferece oferta rara a dois Oilers

O St. Louis Blues não está apenas fazendo o movimento raro de usar uma folha de oferta em um jogador de outro time, eles estão dobrando a tática. O time anunciou terça-feira que apresentou folhas de oferta para o defensor do Edmonton Oilers Philip Broberg e o ala Dylan Holloway.

É uma estratégia ousada ir atrás de dois agentes livres restritos porque Edmonton, que se recuperou de um buraco de três jogos na série apenas para perder o Jogo 7 da Final da Stanley Cup, já está com o teto salarial apertado. Os Oilers agora têm sete dias para igualar, de acordo com a seção 10.3 do acordo de negociação coletiva da NHL.

Mas não será fácil. Broberg recebeu uma oferta de um contrato de dois anos no valor de $ 4,58 milhões anuais, enquanto Holloway também recebeu uma oferta de um acordo de dois anos no valor de $ 2,29 milhões anuais.

Conseguir novos acordos para Broberg e Holloway era uma prioridade para os Oilers, já que ambos os jogadores estavam pendentes de agentes livres restritos que permaneceram sob o controle da equipe. As folhas de oferta agora forçam os Oilers a resolver suas opções — especialmente financeiras — dentro de uma janela mais curta. Edmonton está atualmente mais de $ 350.000 acima do teto salarial.

Menos de duas semanas após o Jogo 7, os Oilers usaram a agência livre para adicionar os atacantes Viktor Arvidsson e Jeff Skinner enquanto contratavam o defensor Josh Brown. Eles também recontrataram os atacantes Connor Brown, Mattias Janmark, Adam Henrique e Corey Perry, junto com o defensor Troy Stecher, para novos contratos.

Edmonton terá que mover o salário para poder pagar Broberg e Holloway. Enquanto isso, o Blues tem mais de US$ 7 milhões em espaço de teto.

Se os Oilers não corresponderem, eles serão compensados ​​com escolhas de draft: uma escolha de segunda rodada para Broberg e uma de terceira rodada para Holloway. Os Blues tiveram que fechar um acordo com os Penguins para obter as escolhas necessárias, readquirindo sua escolha de segunda rodada de 2025 junto com a escolha de quinta rodada de 2026 de Pittsburgh pela escolha de segunda rodada de 2026 dos Blues e uma escolha de terceira rodada de 2025 que originalmente pertencia aos Ottawa Senators.

Broberg e Holloway representam a mais recente onda de talentos locais a chegar à NHL, uma marca registrada de uma franquia que viu seu modelo da fazenda à mesa funcionar com os astros Connor McDavid e Leon Draisaitl, além de Darnell Nurse, Ryan Nugent-Hopkins e Stuart Skinner, entre outros.

Broberg e Holloway dividiram o tempo entre a NHL e a AHL nas últimas temporadas com a intenção de que a campanha de 2024-25 pudesse vê-los desempenhar um papel maior. Broberg participou de 12 jogos na temporada passada, mas surgiu nos playoffs, quando marcou três pontos em 10 jogos, com média de 15:47 no tempo de gelo. Holloway teve seis gols e nove pontos em 38 jogos na temporada passada, também fornecendo consistência durante a corrida dos Oilers para a final da Copa, marcando cinco gols e sete pontos em 25 jogos.