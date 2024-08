Bo Nix será o primeiro QB novato do Broncos a começar como abridor desde Elway

ENGLEWOOD, Colorado — O novato Bo Nix agora estará na mesma empresa que John Elway — pelo menos em termos de como sua carreira vai começar. O técnico do Denver Broncos, Sean Payton, anunciou após o treino de quarta-feira que Nix será o quarterback titular do time.

Quando Nix se alinhar como titular na abertura da temporada regular em 8 de setembro em Seattle contra os Seahawks, ele será o primeiro novato de Denver a começar a abertura da temporada regular desde Elway em 1983.

“Obviamente, é ótimo compartilhar isso com um grande jogador como John Elway”, disse Nix. “… Você só quer entrar em campo e conseguir a primeira vitória, competir em alto nível e dar ao seu time a melhor chance de vencer.”

QBs novatos mais velhos para começar a abertura Bo Nix terá 24 anos e 195 dias em 8 de setembro, quando os Broncos abrirem a temporada contra os Seahawks. Isso fará dele o quinto QB novato mais velho a começar uma abertura de temporada desde 1950. QB Idade Equipe Chris Weinke, 2021 29-40 CARRO Brandon Weeden, 2012 28-331 LICENÇA Roger Staubach, 1969 27-228 DAL Ray Nagel, 1953 26-132 CHC Ryan Tannehill, 2012 24-44 desaparecido em combate — Estatísticas e informações da ESPN

Payton teve uma decidida falta de cerimônia sobre a decisão, pois ele simplesmente contou a Nix e Jarrett Stidham logo antes do treino de quarta-feira. Payton brincou: “Não tínhamos bolo e velas.” Payton acrescentou que não havia contado formalmente ao resto do time, incluindo na reunião pós-treino.

“Não temos pressa em tomar esse tipo de decisão, queremos ver”, disse Payton. “… Ele tem sido excelente. Obviamente, há muito espaço para crescimento, muitas coisas nas quais ele precisa trabalhar… mas há um nível de maturidade com ele.”

Nix participou da maioria dos snaps com o ataque titular na semana passada, incluindo durante o treino conjunto de sexta-feira contra o Green Bay Packers.

Nix então começou o jogo de pré-temporada de domingo contra os Packers, terminando 8 de 9 passes para 80 jardas e um touchdown na vitória dos Broncos por 27-2 no Empower Field em Mile High. Em duas aparições na pré-temporada, Nix liderou os Broncos em drives de pontuação em seis das sete posses que jogou.

Os Broncos tiveram vários primeiros downs em cada uma das investidas de Nix, principalmente contra reservas defensivos do Indianapolis Colts e dos Packers.

Nix disse que Payton o informou rapidamente antes do treino sobre a decisão de que ele seria o titular.

“Ele chegou e disse que contaria a vocês esta tarde, então vamos ter um bom treino”, disse Nix com um sorriso. “… Todos nós atacamos todos os dias como se fôssemos titulares… então, se você seguir essa mentalidade, quando eles te disserem, não deve mudar muito, porque você tem praticado dessa forma e esse é seu hábito diário.

“… [Stidham and Zach Wilson] me pressionaram muito. Aprendi muito com esses dois e não estaria aqui sem eles me empurrando. … Sou muito grato por isso.”

Nix, Stidham e Wilson dividiram o trabalho igualmente com o ataque titular no programa de offseason e na primeira semana do training camp. Desde o início da segunda semana do training camp, no entanto, apenas Nix e Stidham trabalharam com os titulares, até que Nix conseguiu a maioria dos snaps do primeiro time na semana passada.

Nix — que foi a 12ª escolha no draft de abril e o sexto quarterback escolhido na primeira rodada — é o quarterback mais bem escolhido dos Broncos desde que eles selecionaram Jay Cutler na 11ª posição geral no draft de 2006. Nix também é agora o primeiro quarterback novato a abrir uma temporada para Payton, que entra em sua 18ª temporada como técnico principal da NFL.

Os Broncos perderam os playoffs por oito temporadas consecutivas, desde a vitória no Super Bowl 50, que concluiu a temporada de 2015. Na temporada passada, eles terminaram 8-9 no primeiro ano de Payton com o time. Nix será o 13º quarterback diferente — e o 14º jogador no geral — a abrir um jogo atrás do centro para Denver desde a vitória no Super Bowl.

Payton colocou no banco a última solução potencial de longo prazo na posição em dezembro de 2023, quando ele deixou Russell Wilson no banco nas últimas duas semanas da temporada. Os Broncos dispensaram Wilson em março, e o gerente geral George Paton disse que Nix era um dos seis quarterbacks que os Broncos tinham notas de primeira rodada no draft de abril.

Payton tem elogiado consistentemente a maturidade, tomada de decisão, precisão e compostura de Nix. Nix jogou em 61 jogos em cinco temporadas universitárias em Auburn e Oregon combinadas.

Nix se tornará o segundo quarterback novato a começar com Payton como treinador principal, juntando-se a Ian Book, que começou pelo New Orleans Saints de Payton em 2021, de acordo com o ESPN Stats & Information.

Antes de os Broncos abrirem seu programa de offseason em abril, Nix fez tudo o que pôde para estar preparado para competir pela vaga de titular. Além de sua outra preparação antes do draft, Nix contou com a ajuda de Philip Rivers em sua transição para a NFL.