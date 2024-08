Bobbi Althoff conclui acordo de divórcio com ex Cory

Não está claro por que demoraram mais 6 meses para eles apresentarem esses documentos de acordo, mas agora eles só precisam da assinatura de um juiz para encerrar oficialmente as coisas.

Fontes nos disseram que a fama crescente de Bobbi entrou em conflito com a preferência de Cory por uma vida mais normal e discreta. Também fomos informados de que a separação não teve nada a ver com os rumores de trapaça que surgiram após a entrevista viral de Bobbi com Drake na cama.