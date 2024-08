Bobby Clark, do Liverpool, conclui transferência para o RB Salzburg

Bobby Clark deixou o Liverpool após três anos no clube. Getty

O meio-campista do Liverpool Bobby Clark concluiu uma transferência permanente para o RB Salzburg, anunciou o clube da Premier League na quinta-feira.

O jovem de 19 anos, que se juntou ao Liverpool em 2021, fez 14 aparições pelo clube e marcou um gol. Clark saiu do banco na final da Carabao Cup em fevereiro e teve um papel fundamental no triunfo na prorrogação sobre o Chelsea.

No Salzburgo, Clark se reunirá com o ex-assistente técnico do Liverpool, Pep Lijnders, que assumiu o clube em maio.

“Depois de três anos incríveis no Liverpool FC, decidi que era hora de um novo desafio”, escreveu Clark nas redes sociais.

“Aprendi muito durante meu tempo no clube e [I] sou muito grato pelas oportunidades e experiências que tive. Obrigado a todos os fãs que me apoiaram nesta jornada.”

O Liverpool começou sua campanha na Premier League sob o comando do novo técnico Arne Slot com uma vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich, e enfrenta o Brentford neste domingo.