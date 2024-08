Boise State nomeia Maddux Madsen como QB titular, dizem fontes

O Boise State nomeou o quarterback reserva do segundo ano Maddux Madsen como quarterback titular para a estreia contra a Georgia Southern, disseram fontes à ESPN no domingo.

Madsen, que apareceu em 10 jogos em suas duas temporadas anteriores em Boise, superou o altamente elogiado transferido Malachi Nelson para a posição inicial. Nelson, um jogador do segundo ano, foi transferido da USC antes da primavera e entrou na faculdade como o jogador geral nº 1 da ESPN na classe de 2023.

Madsen traz experiência e familiaridade com o ataque do Boise State, já que jogou em nove jogos na temporada passada e tem 1.234 jardas de passe na carreira e nove passes para touchdown. Ele também oferece uma ameaça dupla, correndo por 121 jardas e dois touchdowns em sua carreira.

Boise State entra na temporada como um dos favoritos de fora das quatro conferências de poder para capturar uma vaga no novo College Football Playoff de 12 times, já que uma oferta é reservada para os cinco campeões da conferência. Isso deixa uma oferta para uma liga fora das quatro de poder, e Boise é o atual campeão do Mountain West, retornando uma grande faixa de experiência e produção do ano passado.

Espera-se que o ataque de Boise nesta temporada seja novamente centrado em torno do astro tailback Ashton Jeanty, que liderou o futebol universitário com uma média de 159,7 jardas de scrimmage por jogo no ano passado. Ele terminou o ano com um total de 1.916 jardas multiuso e ganhou o prêmio Mountain West Player of the Year e inúmeras honrarias All-American.

Madsen esteve envolvido em uma batalha de quarterbacks durante a maior parte da temporada passada, capturando a vaga de titular de Taylen Green para o jogo do Novo México. Madsen sofreu uma lesão que encerrou a temporada naquele jogo, que ocorreu após lançar para 202 jardas e dois touchdowns.

Nelson chegou enferrujado à Boise State, pois lutou contra lesões durante boa parte de sua única temporada na USC. Ele jogou apenas no jogo do San Jose State pelos Trojans, fazendo quatro snaps. Ele lançou para 105 touchdowns e 7.988 jardas em uma carreira de colegial decorada na Los Alamitos High School, no sul da Califórnia.

Nelson fez sua única visita ao Boise State depois de entrar no portal de transferência e se comprometeu lá buscando um programa de colarinho azul onde pudesse provar seu valor e se misturar ao time.

Os treinadores enfatizaram o quão acirrada a competição foi durante todo o verão, e nomear Madsen como QB titular marca uma decisão importante no início do mandato de Spencer Danielson, que está em sua primeira temporada como treinador principal. Ele contratou o veterano técnico da NFL e da faculdade Dirk Koetter como seu coordenador ofensivo.

Depois de abrir a temporada na Georgia Southern, Boise State joga contra o número 3 Oregon na Semana 2.