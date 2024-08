Bonés Guardian em capacetes? Por que os jogadores da NFL têm sentimentos mistos

JONATHAN TAYLOR’S OVERSIZED capacete criou um burburinho quando ele entrou em campo para seu primeiro jogo de pré-temporada. Ele tinha uma aparência desproporcionalmente maior do que a da maioria de seus companheiros de equipe por causa de um novo acessório.

“Eca”, postou o linebacker do Minnesota Vikings, Jonathan Greenard, em resposta a uma foto nas redes sociais.

Tudo foi em reação aos Guardian Caps, que estavam fazendo sua estreia no jogo na Semana 1 da pré-temporada, e o running back do Indianapolis Colts estava recebendo a maioria das manchetes e comentários.

O boné é uma almofada de casca mole que se prende à camada externa do capacete para absorver o contato, a mais recente ferramenta aprovada pela NFL para tentar tornar o futebol americano mais seguro. A casca pode ajudar a minimizar o impacto de colisões violentas e reduzir concussões.

Taylor foi um dos seis jogadores que escolheram usar o boné durante a Semana 1 da pré-temporada. O jogador de linha ofensiva do Pittsburgh Steelers, James Daniels, e outros quatro Colts também o usaram: o safety Rodney Thomas II, o tight end Kylen Granson, o linebacker Grant Stuard e o running back Zavier Scott.

O running back do Indianapolis Colts, Jonathan Taylor, usou bonés Guardian durante os jogos da pré-temporada. Jason Mowry/Getty Images

“[I was] apenas experimentando para ver como é”, disse Taylor. “Não parece diferente. É realmente uma sensação de que isso atrapalha, as pessoas o agarram? A única maneira de saber é usá-lo em um jogo.”

Os bonés de proteção foram vistos pela primeira vez nos treinos da NFL em 2020, quando o Jacksonville Jaguars os apresentou aos seus jogadores, e a liga os adotou desde então.

“O Guardian Cap foi uma mudança muito importante para nós, pois demonstrou reduzir o impacto”, disse o comissário da NFL Roger Goodell na reunião anual da liga em março. “Foi muito eficaz e reduziu as concussões em 52%.”

OS CAPS DE GUARDIÃO FORAM primeiramente mandatado após a reunião da liga em março de 2022.

Os jogadores de linha ofensiva, os jogadores de linha defensiva, os tight ends e os linebackers eram obrigados a usá-los durante todos os treinos de pré-temporada entre o início do período de contato do training camp e o segundo jogo de pré-temporada daquele ano. A liga mirou nessas posições porque é onde a maioria das colisões de alto impacto ocorrem em uma base jogada a jogada.

O mandato foi expandido para incluir running backs e fullbacks em 2023. Práticas regulares e de pós-temporada foram adicionadas aos requisitos no ano passado. Os resultados coletados pela NFL mostraram melhorias significativas para os grupos de posição que usaram os bonés.

Foi demonstrado que os Guardian Caps reduzem o impacto em até 33%, de acordo com o site do fabricante. Os usados ​​pela NFL reduzem a métrica de resposta de aceleração da cabeça em até 40% (HARM é usado para medir “tensão cerebral” durante uma colisão).

Defensores e wide receivers foram adicionados aos grupos de posição obrigados a usá-los durante os treinos nesta temporada. Quarterbacks, punters e kickers terão a opção de usá-los durante os treinos também.

Embora o mandato dos Guardian Caps permaneça em vigor, também há uma alternativa. Os jogadores estão isentos de usá-los se selecionarem um dos seis novos modelos de capacete que fornecem proteção igual ou melhor, de acordo com a liga e a NFL Players Association.

O tight end George Kittle do San Francisco 49ers, o quarterback Russell Wilson do Steelers, o defensive lineman Joey Bosa do Los Angeles Chargers, o quarterback Derek Carr do New Orleans Saints, o defensive lineman Nick Bosa do 49ers e o quarterback Patrick Mahomes do Kansas City Chiefs usaram um capacete mais específico para cada posição, feito pela Vicis, que foi introduzido na temporada passada. Os capacetes projetados para quarterbacks foram desenvolvidos especificamente para reduzir o impacto de colisões da cabeça com o chão, a causa mais comum de concussões de quarterbacks.

As opções se expandiram para oito capacetes específicos para posições diferentes disponíveis para os jogadores nesta temporada. Aproximadamente 200 jogadores das várias listas de 90 jogadores têm experimentado os novos capacetes.

O quarterback do Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, também usa o capacete Vicis para ajudar a prevenir concussões. Ele jogou uma temporada completa pela primeira vez em sua carreira de quatro anos usando o capacete e praticando jiu-jitsu para ajudá-lo a aprender a cair sem bater a cabeça no chão.

OS CAPS DE GUARDIÃO TÊM também foi benéfico de uma forma não intencional.

“Já vi várias vezes a mão do quarterback bater no topo do capacete do guarda ou do centro”, disse o técnico do Titans, Brian Callahan, durante o minicamp. “O impacto é muito menor porque é acolchoado. Já vi algumas defesas desses Guardian Caps. Sou totalmente a favor deles.”

A mão do quarterback Matthew Stafford atingiu um dos capacetes do jogador de linha ofensiva em 2021, em sua primeira offseason com o Los Angeles Rams. Poderia ter sido um começo difícil para os eventuais campeões do Super Bowl naquela temporada.

“É quase como se você tivesse ouvido um tiro”, disse o técnico do Rams, Sean McVay. “Achei que ele tivesse quebrado a mão. Se isso ocorrer com base na tentativa de simular investidas reais enquanto fica longe do quarterback e ele acabar seguindo em frente, pelo menos está caindo em uma almofada.”

Os bonés de proteção ainda não eram obrigatórios nos treinos, mas McVay fez um pedido para fornecer um a cada jogador de linha ofensiva.

O jeito de McVay é um exemplo do que os times fizeram pela segurança, mas quanto aos próprios jogadores, eles ainda se esforçam para garantir que estejam bem quando estão em campo, mesmo durante os treinos. E o boné, alguns jogadores dizem, não parece legal.

Quando questionados sobre o uso dos bonés Guardian, o tight end do Titans, Chigoziem Okonkwo, e o offensive lineman do Atlanta Falcons, Chris Lindstrom, brincaram sobre não terem nenhuma boa foto dos treinos.

“Isso atrapalha o estilo de todo mundo no campo”, disse o wide receiver Rashod Bateman do Baltimore Ravens à ESPN. “Você nunca vai me ver usando isso em um jogo.”

Embora as tampas ajudem a reduzir o impacto das colisões, o visual deixou alguns jogadores céticos.

“Não sei sobre usá-lo em jogos”, acrescentou o pivô do Titans, Lloyd Cushenberry. “Swag over safety um pouco. Parece meio bobo, mas eu entendo a segurança disso.”

CAPACETE DE PROTEÇÃO TEM percorreu um longo caminho desde a década de 1990, quando o safety do Buffalo Bills Mark Kelso e o wide receiver Don Beebe, junto com o offensive lineman do 49ers Steve Wallace, usaram uma camada de isopor e borracha de meia polegada chamada Pro Cap sobre seus capacetes. Kelso, Beebe e Wallace usaram o acolchoamento porque sofreram concussões e queriam reduzir a probabilidade de que acontecessem novamente.

O conceito Pro Cap foi criado por Bert Straus, da Protective Sports Equipment Inc. Straus tentou levar sua ideia um passo adiante em 2007 com uma camada macia incorporada ao capacete, que ele chamou de ”The Gladiator”.

O capacete foi criado para fornecer proteção leve sem peças de metal, reduzindo assim a tensão e a fadiga no pescoço. Straus procurou Erin e Lee Hanson do Hanson Group para servirem como consultores. O objetivo deles era desenvolver um material para os capacetes que não rachasse.

Infelizmente, o conceito de capacete Gladiator de Straus nunca pegou. Mas os Hansons sentiram um chamado para criar uma adição segura ao capacete quando seu filho, Jake, começou a jogar futebol americano por causa da extensa pesquisa que fizeram sobre concussões. O resultado foi o Guardian Cap.

“Nós pensamos, OK, agora sabemos demais”, disse Erin Hanson sobre sua pesquisa. “Fizemos muito do background. Temos muitos dados em nossos cintos. Alguém tem que fazer algo para colocar a tecnologia soft-shell de volta nas mãos desses caras.”

Os Guardian Caps padrão vendidos no site da empresa pesam cerca de 7 onças. A empresa adicionou uma camada adicional de acolchoamento aos Guardian Caps que os jogadores da NFL usam porque eles são tipicamente atletas maiores que se movem em uma velocidade maior. Esses bonés pesam de 12,5 a 14 onças.

O Pro Cap encontrou obstáculos porque era volumoso (21 onças) e teve que ser criado especificamente para se ajustar às diferentes marcas de capacetes. Lee Hanson projetou o Guardian Cap com a capacidade de ser adaptado a qualquer capacete porque era preso usando clipes.

Lindstrom usou o boné Guardian durante os treinos nas últimas duas temporadas, mas não o usa nos dias de jogo e não acha que será uma escolha popular entre os jogadores.

“Não quero falar por todos”, disse Lindstrom. “As estatísticas de lesões realmente comprovam sua eficácia, mas não acho que muitos jogadores as usarão.”

VESTINDO TODOS OS equipamento durante práticas totalmente acolchoadas pode ser desconfortável, especialmente nos dias escaldantes de verão do campo de treinamento. Adicionar outro equipamento apresentou desafios adicionais para alguns no ano passado.

“Não sou fã deles de jeito nenhum”, disse o tight end dos Falcons, Kyle Pitts. “Eles cortam os buracos no capacete [for] circulação. Então, está quente. Há muito calor preso ali.”

De acordo com os Hansons, estudos da NFL descobriram que os capacetes rígidos padrão conduzem calor, enquanto os Guardian Caps reduzem o calor radiante em até 20 graus.

“A maior parte do calor que evapora sai da sua máscara facial”, disse Lee Hanson. “Então, quando eles colocam as viseiras e todas essas coisas, eles estão bloqueando a saída de calor.”

Uma mudança imediata é que os Guardian Caps agora terão o logotipo do time para combinar com o capacete. Imprimir o logotipo diretamente na superfície irregular é difícil por causa das várias partes elevadas que lembram uma caixa de ovos.

A empresa Hanson testou pela primeira vez os Guardian Caps com logotipos na primavera passada durante as práticas universitárias para Georgia e Colorado. Ela fez melhorias em relação à versão de primavera. O boné tem uma capa de tecido justa que terá o logotipo impresso nele.

A questão é: os jogadores continuarão mais preocupados em ter uma boa aparência no dia do jogo do que em estar seguros?

Encontrar uma maneira de fornecer a mesma camada de proteção sem o volume pode ajudar a estimular mais o uso dos Guardian Caps. Os Hansons simplesmente não querem que os ajustes tirem a proteção que o produto traz.

“Você tem algo que tem tido resultados inacreditáveis ​​nos últimos 12 anos”, disse Erin Hanson. “Quanto você quer mudar isso para ganhar estilo? Essa é a parte difícil. Se tivermos menos protetores, será menos proteção?”

A segurança é mais um foco para alguns jogadores, como Taylor, mesmo que eles estejam abrindo mão de algum apelo visual no dia do jogo.

“O boné do Guardian pode tirar alguns pontos do estilo”, disse Tyjae Spears, do Titans. “Eu posso usá-lo. Você pode não ver esses efeitos agora, mas você tem que envelhecer. Então, acho que vou me proteger.”

Os repórteres da ESPN Sarah Barshop, Jamison Hensley, Marc Raimondi e Stephen Holder contribuíram para esta história.