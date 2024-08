Bowles sobre a libertação de Randy Gregory – ‘Não se pode sentir falta do que nunca se teve’

TAMPA, Flórida — Os Buccaneers chegaram a um acordo com o linebacker externo Randy Gregory para dispensá-lo, com o técnico Todd Bowles dizendo no domingo que nunca lhe deram uma razão para Gregory não ter aparecido no campo de treinamento.

“Eu nunca vou descobrir, mas desejo o melhor a ele e seguiremos em frente”, disse Bowles. “Não dá para sentir falta do que você nunca teve.”

Gregory ainda não havia se apresentado no campo de treinamento e perdeu dois jogos de pré-temporada após entrar com um processo contra a NFL e o Denver Broncos por suposta discriminação em junho. Nele, Gregory alegou que a liga e o time negaram a ele o uso do medicamento dronabinol, que é prescrito a Gregory por um médico para o tratamento de transtorno de ansiedade social e estresse pós-traumático e resultou em Gregory acumulando US$ 500.000 em multas.

Os Bucs colocaram Gregory na lista de reserva/não reportou em 23 de julho. Ele assinou um contrato de um ano com o clube no valor de US$ 3 milhões com US$ 2 milhões adicionais em incentivos. Até o momento, Gregory perdeu três treinos obrigatórios do minicamp, 27 dias de training camp e dois jogos de pré-temporada.

O titular YaYa Diaby também ficou fora com uma lesão no tornozelo e não deve retornar até a Semana 1, enquanto Joe Tryon-Shoyinka perdeu tempo recentemente com uma lesão no ombro/pescoço, mas voltou a treinar esta semana. Bowles, no entanto, disse que não está preocupado com a profundidade na posição. Jose Ramirez produziu três sacks contra o Jacksonville Jaguars na noite de sábado, enquanto o companheiro de segundo ano, o linebacker externo Markees Watts, também registrou um sack.

“A posição de outside backer na defesa provavelmente tem a maior profundidade de todas as posições lá, então estamos muito confortáveis ​​com os caras que temos que estão jogando e que estão dando suporte a eles agora. E caras que possivelmente poderiam fazer parte do time”, disse Bowles.