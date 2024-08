Boxeador olímpico no centro da controvérsia de gênero vence a primeira luta em meio a uma reação negativa

Carini, de 25 anos, que compete pela Itália, enfrentou Khelif, de 25 anos, na quinta-feira… mas a briga não durou muito. Menos da metade do primeiro round, Angela decidiu que já estava farta e a luta acabou.

No ano passado, uma grande organização de boxe decidiu que Imane, que supostamente tinha níveis elevados de testosterona, não era elegível para competir depois de ser reprovado em um teste de gênero antes da disputa pela medalha de ouro no Campeonato Mundial de 2023, resultando em uma desqualificação.

Os relatórios também indicam que os testes mostraram que Khelif tinha cromossomos XY (normalmente masculinos) – enquanto as mulheres normalmente têm dois cromossomos X (XX).

“Todos que competem na categoria feminina estão cumprindo as regras de elegibilidade da competição”, disse um porta-voz do COI no início da semana. “Nos passaportes são mulheres e consta que é assim, que são mulheres”.