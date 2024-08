Boxeador que enfrentou questões de gênero vence quando rival desiste da luta

Imane Khelif, da Argélia, venceu sua primeira luta de boxe nas Olimpíadas na quinta-feira, quando sua oponente Angela Carini, da Itália, desistiu após 46 segundos.

Khelif foi desclassificada do campeonato mundial de 2023 após ser reprovada em um teste de elegibilidade de gênero não especificado, e sua presença nas Olimpíadas de Paris se tornou uma questão polêmica.

Houve apenas algumas trocas de socos antes de Carini abandonar a luta, uma ocorrência incomum no boxe olímpico. O capacete de Carini aparentemente se deslocou duas vezes antes de ela desistir.

Carini se recusou a apertar a mão de Khelif depois que a decisão foi anunciada e chorou no ringue antes de sair.

“Primeiro, agradeço a todo o povo argelino, após esta primeira vitória”, disse Khelif. “Espero conseguir uma segunda vitória para garantir uma medalha, e então pensar na medalha de ouro. Digo ao povo argelino que estou trabalhando para dar o melhor que posso para fazê-los felizes.”

Uma Carini chorosa disse que desistiu por causa da dor intensa no nariz após os socos iniciais. Carini, que tinha uma mancha de sangue em sua sunga, disse que não estava fazendo uma declaração política e não estava se recusando a lutar contra Khelif.

“Senti uma dor muito forte no nariz e, com a maturidade de um boxeador, disse ‘chega’, porque eu não queria, não queria, não conseguia terminar a luta”, disse Carini.

Carini disse que não está qualificada para julgar se Khelif deve competir, mas não teve problemas em lutar com ela.

“Não estou aqui para julgar ou fazer julgamentos”, disse Carini. “Se um atleta é assim, e nesse sentido não está certo ou está certo, não cabe a mim decidir. Eu apenas fiz meu trabalho como boxeador. Entrei no ringue e lutei. Fiz isso de cabeça erguida e com o coração partido por não ter terminado o último quilômetro.”

O treinador de boxe italiano Emanuele Renzini disse que Carini teve a opção de desistir da luta.

“Eu perguntei a ela, ‘Angela, se você não quer subir, não vamos'”, disse Renzini. “Mas ela me disse não, ‘Esta é minha Olimpíada, eu lutei para estar aqui, eu quero lutar pela minha medalha.’ Então ela estava muito determinada a fazer isso.

“Eu a apoiei. Eu não imaginava tal resultado. Ela nunca teve dúvidas. Ela queria lutar.”

Khelif é uma amadora talentosa que ganhou uma medalha de prata no campeonato mundial de 2022 da International Boxing Association. O mesmo órgão regulador a desqualificou do campeonato do ano passado pouco antes de sua luta pela medalha de ouro por causa do que disse serem níveis elevados de testosterona.

O lutador de 25 anos entrou no ringue na North Paris Arena sob um coro de aplausos, mas a multidão ficou confusa com o fim repentino da luta.

Khelif e Lin Yu‑ting, de Taiwan, estão sob escrutínio por sua presença em Paris após anos de competição amadora. Lin venceu os campeonatos mundiais da IBA em 2018 e 2022, mas o órgão regulador retirou sua medalha de bronze no ano passado porque disse que ela não conseguiu atender aos requisitos de elegibilidade não especificados em um teste bioquímico.

Khelif foi considerado elegível para competir em Paris, uma competição organizada pelo Comitê Olímpico Internacional.

O Comitê Olímpico Argelino emitiu uma declaração na quarta-feira condenando o que chamou de “mentiras” e “ataques antiéticos e difamações contra nossa estimada atleta, Imane Khelif, com propaganda infundada de certos meios de comunicação estrangeiros”.

Lin começa sua temporada em Paris na sexta-feira, lutando contra Sitora Turdibekova, do Uzbequistão, em sua luta de abertura, após receber uma vaga na primeira rodada como a primeira cabeça de chave na categoria de 57 quilos, embora a classificação olímpica frequentemente não seja indicativa das principais candidatas a medalhas em uma divisão.

Khelif pode conquistar uma medalha olímpica com uma vitória em sua luta das quartas de final no sábado contra Anna Luca Hamori, a primeira boxeadora olímpica da Hungria. Hamori não expressou nenhuma preocupação sobre lutar com Khelif, dizendo “Não estou com medo.”

Khelif e Lin são atletas olímpicos duas vezes que lutaram nos Jogos de Tóquio sem controvérsia. Lin é um boxeador amador de elite há uma década e Khelif há seis anos. Eles foram autorizados a competir em Paris pela força-tarefa do COI, que organizou os últimos dois torneios olímpicos de boxe.

O COI defendeu na terça-feira o direito das mulheres de competir. O boxe olímpico atingiu a paridade de gênero pela primeira vez este ano, com 124 homens e 124 mulheres competindo em Paris.

“Todas as competindo na categoria feminina estão cumprindo as regras de elegibilidade da competição”, disse o porta-voz do COI, Mark Adams. “Elas são mulheres em seus passaportes, e é declarado que este é o caso de serem mulheres.”

Vários esportes atualizaram suas regras de gênero nos últimos três anos, incluindo a World Aquatics, a World Athletics e a International Cycling Union. O órgão de atletismo também reforçou as regras sobre atletas com diferenças no desenvolvimento sexual no ano passado.

Mas o COI disse que tomou suas decisões de elegibilidade sobre boxeadores com base nas regras relacionadas a gênero que se aplicaram nas Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016.

“O que eu diria é que isso envolve pessoas reais e estamos falando sobre vidas de pessoas reais aqui”, disse Adams. “Elas competiram e continuam a competir na competição feminina. Elas perderam e ganharam de outras mulheres ao longo dos anos.”

O COI é responsável pelo boxe em Paris porque a IBA foi banida das duas últimas Olimpíadas devido a anos de problemas de governança, falta de transparência financeira e muitos casos percebidos de corrupção em julgamentos e arbitragens.

A IBA emitiu uma declaração na quarta-feira na qual disse que ambos os boxeadores não fizeram um “exame de testosterona” no ano passado, mas foram “sujeitos a um teste separado e reconhecido” para sua desqualificação. A IBA disse que os “detalhes do teste permanecem confidenciais” e se recusou a explicá-los.

O presidente da IBA, Umar Kremlev, também postou um vídeo incendiário nas redes sociais no qual criticava o presidente do COI, Thomas Bach, a cerimônia de abertura e a decisão de permitir que Khelif e Lin competissem.

Boxeadoras foram questionadas sobre Khelif e Lin repetidamente esta semana. Muitas expressaram preocupação, enquanto outras pediram mais consideração sobre uma questão obviamente complicada.

“Eu não concordo com isso sendo permitido, especialmente em esportes de combate, pois pode ser incrivelmente perigoso”, disse a peso-médio australiana Caitlin Parker. “Mas agora, meu foco é passar por cada luta. Não é como se eu não tivesse lutado com caras antes, mas pode ser perigoso para esportes de combate e deveria ser seriamente investigado. É bom que essas coisas estejam surgindo e estejam sendo colocadas sob os holofotes para serem investigadas mais a fundo.

“Biologicamente e geneticamente, eles terão mais vantagens. Esportes de combate podem ser perigosos. Justiça é o que importa. Todos nós queremos justiça no esporte.”

A Associated Press e a Reuters contribuíram para esta reportagem.