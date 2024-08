Boxeadora Imane Khelif conquista medalha olímpica em meio a protestos de gênero

A boxeadora argelina Imane Khelif conquistou uma medalha no sábado nas Olimpíadas de Paris, após dias de forte escrutínio e abuso online, à medida que a controvérsia sobre seu gênero explodiu em um conflito maior sobre identidade nos esportes.

Khelif derrotou Anna Luca Hamori, da Hungria, por 5 a 0 nas quartas de final da luta feminina de 66 quilos.

Khelif ganhará pelo menos uma medalha de bronze após derrotar Hamori, conquistando a segunda vitória em sua tumultuada segunda viagem às Olimpíadas.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Khelif enfrentou escrutínio internacional após a Associação Internacional de Boxe alegar que Khelif falhou em um teste de elegibilidade não especificado para competição feminina no ano passado. Ela então venceu sua luta de abertura na quinta-feira quando a oponente Angela Carini da Itália abandonou a luta em lágrimas após apenas 46 segundos.

O final incomum se tornou uma barreira para atingir uma divisão já proeminente sobre identidade de gênero e regulamentações nos esportes, atraindo comentários de pessoas como o ex-presidente Donald Trump, a escritora de “Harry Potter”, J.K. Rowling, e outros, alegando que Khelif era um homem ou transgênero.

Mas o húngaro Hamori não se envolveu na controvérsia.

“Não posso dizer uma única palavra ruim sobre meu oponente”, disse Hamori, que abraçou Khelif após o sinal final, aos repórteres.

“Os últimos dias foram difíceis para todos. Tenho respeito por ela, não tenho um pensamento ruim sobre ela, essa situação não é culpa dela”, disse ela.

“Nós dois lutamos, é assim que é agora, pode ser diferente no futuro. A situação não arruinou minhas Olimpíadas em nada.”

Nos Jogos de Paris, que defenderam a inclusão e viram protestos por causa de uma apresentação de drag queens na cerimônia de abertura, grupos LGBTQIA+ dizem que os comentários podem representar perigos para sua comunidade e para as atletas femininas.

O presidente do COI, Thomas Bach, defendeu no sábado Khelif e o colega boxeador Lin Yu-ting, de Taiwan. Khelif e Lin foram desqualificados no meio do campeonato mundial do ano passado pela Associação Internacional de Boxe, o antigo órgão regulador do boxe olímpico, agora banido, após o que ela alegou terem sido testes de elegibilidade reprovados para a competição feminina.

Ambas competiram em eventos da IBA por vários anos sem problemas, e o órgão dominado pela Rússia — que enfrentou anos de conflitos com o COI sobre escândalos de arbitragem, decisões de liderança e questões financeiras — se recusou a fornecer qualquer informação sobre os testes, ressaltando sua falta de transparência em quase todos os aspectos de suas negociações, principalmente nos últimos anos.

“Vamos ser bem claros aqui: estamos falando de boxe feminino”, disse Bach no sábado. “Temos duas boxeadoras que nasceram como mulheres, que foram criadas como mulheres, que têm um passaporte como mulheres e que competiram por muitos anos como mulheres. E esta é a definição clara de uma mulher. Nunca houve qualquer dúvida sobre elas serem mulheres.”

A IBA, que recebeu a punição sem precedentes de ser banida da participação olímpica em 2019 após anos de conflito com o COI, desclassificou Khelif no ano passado pelo que disse serem níveis elevados de testosterona.

A IBA, liderada por um conhecido do presidente russo Vladimir Putin, não divulgou mais detalhes sobre os testes, chamando o processo de confidencial.

“O que vemos agora é que alguns querem possuir a definição de quem é uma mulher”, acrescentou Bach. “E aí eu só posso convidá-los a criar uma nova definição com base científica de quem é uma mulher, e como alguém que nasceu, foi criado, competiu e tem um passaporte como mulher não pode ser considerado uma mulher?

“Se eles estão chegando com algo, estamos prontos para ouvir”, Bach acrescentou. “Estamos prontos para investigar, mas não faremos parte de uma guerra cultural às vezes politicamente motivada.”

Khelif conquistará pelo menos uma medalha de bronze em sua segunda Olimpíada depois de não conseguir medalha nos Jogos de Tóquio, realizados em 2021.

Khelif enfrentará Janjaem Suwannapheng, da Tailândia, nas semifinais de 66 kg na terça-feira em Roland Garros. Suwannapheng, medalhista de prata no campeonato mundial do ano passado, derrotou o atual campeão olímpico Busenaz Surmeneli alguns minutos antes da vitória de Khelif.

Lin, também duas vezes olímpica, conquistará sua primeira medalha no domingo se vencer Svetlana Staneva, da Bulgária. Lin venceu sua luta de abertura na sexta-feira confortavelmente sobre Sitora Turdibekova, do Uzbequistão.

Em meio ao escrutínio, tanto Khelif quanto Lin receberam apenas aplausos da multidão na North Paris Arena.

“O que está acontecendo nesse contexto nas mídias sociais, com todo esse discurso de ódio, com toda essa agressão e abuso, e alimentado por essa agenda, é totalmente inaceitável”, disse Bach.

O campo reduzido no torneio de boxe das Olimpíadas de Paris, que tem o menor número total de boxeadores desde 1956, significa que muitos lutadores podem conquistar medalhas com apenas duas vitórias. O boxe concede duas medalhas de bronze em cada categoria de peso, o que significa que cada semifinalista ganha uma medalha.

O esporte olímpico alcançou a paridade de gênero pela primeira vez em Paris, convidando 124 homens e 124 mulheres apenas 12 anos após o boxe feminino fazer sua estreia olímpica.

Informações da Associated Press e da Reuters contribuíram para esta reportagem.