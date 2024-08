Boxeadora Imane Khelif domina novamente e disputa medalha de ouro

PARIS — A boxeadora argelina Imane Khelif avançou para a disputa pela medalha de ouro na divisão meio-médio feminina nas Olimpíadas de Paris na terça-feira à noite, ficando a uma vitória do que ela chama de melhor resposta ao escrutínio mundial que ela tem enfrentado por causa de ideias equivocadas sobre seu gênero.

Com mais uma vitória, Khelif conquistaria a segunda medalha de ouro da Argélia no boxe e a primeira no boxe feminino.

Khelif derrotou Janjaem Suwannapheng da Tailândia por 5-0 nas semifinais em Roland Garros, onde a multidão rugiu e gritou seu nome durante sua luta de três rounds. Khelif venceu três lutas consecutivas em Paris, e ela ganhará uma medalha de ouro ou prata quando completar o torneio na sexta-feira contra Yang Liu da China.

“Estou muito feliz”, disse Khelif por meio de um intérprete. “Trabalhei oito anos para essas Olimpíadas e estou muito orgulhoso deste momento. Gostaria de agradecer o apoio das pessoas em casa.”

Khelif já havia conquistado a primeira medalha da Argélia no boxe feminino antes de entrar no ringue sob rugidos entusiasmantes na quadra Philippe Chatrier. Ela controlou sua luta com Suwannapheng, que levou uma contagem de oito em pé no final do terceiro round após absorver uma série de socos.

“Minha oponente era muito boa”, disse Khelif. “Mas treinei por duas semanas e aprendi como ela lutava por meio de vídeos.”

Khelif venceu todos os rounds em todos os cartões de juízes em suas duas lutas que foram até o fim em Paris. Ela fez a corrida de torneio mais importante de sua carreira internacional em meio a críticas e estigmatização decorrentes da decisão da Associação Internacional de Boxe, banida das Olimpíadas, de desqualificar ela e a medalhista de Paris Lin Yu-ting, de Taipei Chinês, do campeonato mundial no ano passado por supostamente falharem em um teste de elegibilidade.

Imane Khelif derrotou Janjaem Suwannapheng, da Tailândia, por 5 a 0 nas semifinais para avançar para a disputa pela medalha de ouro e garantir pelo menos uma medalha de prata. Foto de Matthew Stockman/Getty Images

“Eu tinha ouvido falar das notícias sobre ela, mas não estava acompanhando de perto”, disse Suwannapheng. “Ela é uma mulher, mas é muito forte.”

O fim da primeira luta de Khelif em Paris a lançou para o centro de uma divisão mundial sobre identidade de gênero e regulamentos de segurança nos esportes. Sua primeira oponente, Angela Carini da Itália, desistiu em lágrimas após apenas 46 segundos, dizendo que estava com muita dor por causa dos socos de Khelif.

O abandono da luta por Carini levou a comentários de pessoas como o ex-presidente dos EUA Donald Trump, a escritora de “Harry Potter”, J.K. Rowling, e outros, alegando falsamente que Khelif era um homem ou transgênero.

Em uma entrevista à SNTV, parceira de vídeos esportivos da Associated Press, Khelif disse que a onda de críticas odiosas que ela está enfrentando “prejudica a dignidade humana” e pediu o fim do bullying contra atletas.

Khelif também disse que sentiu que a “melhor resposta” ao alvoroço ao seu redor seria ganhar uma medalha de ouro — e agora ela está a uma vitória de conquistá-la.

Depois de compartilhar um abraço com Suwannapheng, Khelif comemorou no ringue correndo alegremente no lugar enquanto levantava os punhos enquanto a multidão rugia por ela novamente. A celebração foi mais alegre do que seu final catártico para sua vitória nas quartas de final sobre Anna Luca Hamori, da Hungria, quando ela bateu a palma da mão na lona enquanto chorava.

Khelif recebeu seu exame médico pós-luta e estava saindo da arena de Roland Garros quando foi cercada por fãs perto da saída. Eles abraçaram Khelif, exigiram selfies e acenaram bandeiras da Argélia enquanto ela se dirigia aos bastidores.

Khelif recebeu aplausos que ecoaram pela famosa arena de tênis desde o momento em que ela entrou para enfrentar Suwannapheng. Roland Garros recebeu uma participação proeminente de fãs argelinos expressando seu orgulho nacional em uma boxeadora cujos holofotes negativos foram levados para o lado pessoal em seu país.

Ambas as lutadoras saíram agressivamente, trocando socos à distância. Khelif foi mais precisa ao vencer o primeiro round em todos os cinco cards, e ela repetiu a performance no segundo.

A luta ficou mais física no terceiro, com Suwannapheng avançando para fazer uma reviravolta. A luta foi interrompida por uma contagem de oito em pé no final do terceiro quando Suwannapheng absorveu alguns socos na cabeça em sucessão, embora Suwannapheng parecesse dar de ombros como se não fosse necessário — como é frequentemente o caso no boxe olímpico, onde os árbitros podem interromper uma luta por razões relativamente menores.

“Tentei usar minha velocidade, mas meu oponente era muito forte”, disse Suwannapheng.

Khelif, 25, está na melhor fase de sua carreira amadora nas Olimpíadas. Ela tem se apresentado solidamente em nível internacional e até ganhou alguns torneios regionais, mas Khelif nunca foi uma lutadora dominante no cenário mundial até suas duas performances fortes — e 46 segundos de trabalho fácil contra uma terceira — para chegar à final em Paris.

O COI e seu presidente, Thomas Bach, defenderam repetidamente a elegibilidade olímpica de Khelif e Lin, ao mesmo tempo em que condenaram a IBA como incompetente e tendenciosa.

Khelif e Lin foram desqualificadas pela IBA no meio do campeonato mundial do ano passado, devido ao que ela alegou serem testes de elegibilidade reprovados para a competição feminina. A IBA foi banida das Olimpíadas desde antes dos Jogos de Tóquio.

Lin também conquistou uma medalha e avançou para as semifinais olímpicas. Ela luta contra Esra Yildiz Kahraman, da Turquia, na primeira luta na quarta-feira à noite em Roland Garros.

A equipe olímpica da Argélia reagiu com firmeza às críticas e à atenção negativa em torno de Khelif, e a participação dos fãs em Roland Garros refletiu a seriedade com que as acusações foram recebidas em seu país de origem e na diáspora francesa.

O Taipei Chinês reagiu com igual condenação às alegações da IBA e ao turbilhão mundial de escrutínio. Autoridades esportivas disseram na terça-feira que estão considerando uma ação legal contra a IBA após enviar uma carta protestando contra “a publicação contínua de informações falsas pela Associação Internacional de Boxe, obscurecendo os fatos e tentando interferir na conduta normal do evento, independentemente dos direitos e interesses dos atletas”.

