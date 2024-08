Boxeadora Lin Yu-ting conquista medalha em meio a disputa de gênero nas Olimpíadas

SEINE-SAINT-DENIS, França — A boxeadora taiwanesa Lin Yu-ting garantiu uma medalha após vencer a búlgara Svetlana Kamenova Staneva nas quartas de final da categoria feminina de 57 kg no domingo.

Yu-ting tem sido alvo de uma controvérsia constante no evento de boxe olímpico deste ano, depois que a Federação Internacional de Boxe (IBA) alegou no campeonato mundial do ano passado que ela e a lutadora argelina Imane Khelif falharam em um teste de elegibilidade não especificado, embora não tenha dado mais detalhes.

A dupla está autorizada a lutar sob as diretrizes do Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre elegibilidade de gênero. Ambas as lutadoras estão fazendo sua segunda aparição nas Olimpíadas após lutar em Tóquio 2020.

“Sei que todo o povo de Taiwan está me apoiando e levarei essa energia até o fim”, disse Lin após sua vitória.

Uma análise rigorosa começou quando Khelif venceu sua luta de abertura 46 segundos depois que sua oponente, Angela Carini, da Itália, abandonou a luta em lágrimas, embora Carini tenha se desculpado e dito que apoia a decisão do COI de permitir a participação de Khelif.

Khelif também garantiu uma medalha ao vencer sua luta das quartas de final da categoria 66 kg contra a húngara Anna Luca Hamori no sábado.

Yu-ting, que é a cabeça de chave número 1 em sua categoria de peso, obteve sucesso semelhante no domingo, vencendo uma luta difícil contra Staneva. Ela agora tem garantida pelo menos uma medalha de bronze, com a chance de lutar pelo ouro no próximo sábado, caso vença sua luta semifinal contra a turca Ezra Yildiz Kahraman na quarta-feira.

“Yu-ting é ótimo!”, escreveu o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, em sua página do Facebook após a vitória de Lin.

“Nos últimos dias, o povo de Taiwan ficou indignado com a calúnia contra ela. Diante do desafio, Yu-ting é destemida e usa sua força para esmagar os rumores. Vamos continuar a torcer por ela!”

O presidente do COI, Thomas Bach, defendeu Khelif e Yu-ting no sábado.

“Vamos ser bem claros aqui: estamos falando de boxe feminino”, disse Bach. “Temos duas boxeadoras que nasceram como mulheres, que foram criadas como mulheres, que têm um passaporte como mulheres e que competiram por muitos anos como mulheres. E esta é a definição clara de uma mulher. Nunca houve qualquer dúvida sobre elas serem mulheres.”

A IBA não tem permissão para organizar o torneio olímpico de boxe desde 2019 após uma série contínua de controvérsias. O órgão, que é liderado por um conhecido do presidente russo Vladimir Putin, não divulgou mais detalhes sobre os supostos testes, chamando o processo de confidencial.

O esporte olímpico alcançou a paridade de gênero pela primeira vez em Paris, convidando 124 homens e 124 mulheres apenas 12 anos após o boxe feminino fazer sua estreia olímpica.

A Associated Press e a Reuters contribuíram para esta reportagem.