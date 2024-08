Boxeadora olímpica Imane Khelif pede fim do bullying contra atletas

PARIS — A boxeadora olímpica Imane Khelif disse que a onda de críticas odiosas que ela enfrenta por causa de ideias equivocadas sobre seu gênero “prejudica a dignidade humana” e pediu o fim do bullying contra atletas após ser muito afetada pela reação internacional contra ela.

A atleta argelina falou sobre sua tumultuada experiência olímpica na noite de domingo em uma entrevista à SNTV, parceira de vídeos esportivos da Associated Press.

“Envio uma mensagem a todas as pessoas do mundo para que defendam os princípios olímpicos e a Carta Olímpica, para que se abstenham de intimidar todos os atletas, porque isso tem efeitos, efeitos enormes”, disse Khelif em árabe. “Pode destruir as pessoas, pode matar os pensamentos, o espírito e a mente das pessoas. Pode dividir as pessoas. E por isso, peço que se abstenham de intimidar.”

As vitórias de Khelif e da colega boxeadora Lin Yu-ting, de Taipei Chinês, no ringue em Paris se tornaram uma das maiores histórias dos Jogos de Paris. Ambas as mulheres conquistaram suas primeiras medalhas olímpicas, mesmo enfrentando abusos online com base em alegações infundadas sobre seu gênero, atraindo-as para uma divisão maior sobre mudanças de atitudes em relação à identidade de gênero e regulamentações nos esportes.

Khelif, de 25 anos, reconheceu a pressão e a dor de suportar essa provação enquanto competia longe de casa no evento mais importante de sua carreira atlética.

“Estou em contato com minha família dois dias por semana. Espero que eles não tenham sido afetados profundamente”, disse ela. “Eles estão preocupados comigo. Se Deus quiser, essa crise culminará em uma medalha de ouro, e essa seria a melhor resposta.”

A crítica vem de alegações da Associação Internacional de Boxe, que foi banida permanentemente das Olimpíadas, de que ambas foram reprovadas em testes de elegibilidade não especificados para a competição feminina no campeonato mundial do ano passado.

Khelif se recusou a responder quando perguntada se ela havia passado por outros testes além de doping, dizendo que não queria falar sobre isso.

Ela expressou gratidão ao Comitê Olímpico Internacional e ao seu presidente, Thomas Bach, por apoiá-la resolutamente enquanto o antigo órgão dirigente do boxe olímpico, que estava proibido, provocava furor em torno de sua participação em Paris.

“Sei que o Comitê Olímpico me fez justiça e estou feliz com essa solução porque ela mostra a verdade”, disse ela.

Ela também tem visto um apoio massivo em suas lutas, atraindo aplausos quando entra na arena e multidões balançando bandeiras argelinas gritando seu primeiro nome. Ela lutará novamente na terça-feira à noite nas semifinais femininas de 66 quilos em Roland Garros.

Khelif deixou claro repetidamente que não permitirá que conversas ou acusações a impeçam de tentar conquistar a primeira medalha de ouro olímpica da Argélia no boxe feminino.

“Não me importo com a opinião de ninguém”, disse Khelif um dia depois de vencer Luca Anna Hamori, da Hungria. “Vim aqui por uma medalha e para competir por uma medalha. Certamente estarei competindo para melhorar [and] ser melhor, e se Deus quiser, vou melhorar, como qualquer outro atleta.”

Embora esteja ciente da discussão mundial sobre ela, Khelif disse que está um pouco afastada do alvoroço.

“Sinceramente, eu não sigo as mídias sociais”, ela disse. “Há uma equipe de saúde mental que não nos deixa seguir as mídias sociais, especialmente nos Jogos Olímpicos, seja eu ou outros atletas. Estou aqui para competir e obter um bom resultado.”

Khelif começou sua corrida olímpica na última quinta-feira com uma vitória sobre Angela Carini, da Itália, que abandonou a luta após apenas 46 segundos. Carini disse mais tarde que se arrependeu de sua decisão e desejou se desculpar com Khelif.

Esse final incomum elevou a conversa em torno de Khelif a um rugido, atraindo comentários como o do ex-presidente dos EUA Donald Trump, da escritora de “Harry Potter”, J.K. Rowling, e outros, alegando falsamente que Khelif era um homem ou transgênero.

O COI declarou repetidamente que ela e Lin estavam qualificadas para participar das Olimpíadas e criticou os padrões obscuros de testes e a governança pouco transparente da IBA, que foi banida completamente das Olimpíadas no ano passado, em uma punição sem precedentes para um órgão regulador.

Khelif claramente sentiu o peso do escrutínio mundial sobre ela, e sua vitória sobre Hamori no sábado pareceu ser catártica. Depois que o árbitro levantou a mão de Khelif com a vitória, ela foi até o centro do ringue, acenou para seus fãs, ajoelhou-se e bateu a palma da mão na lona, ​​seu sorriso se transformando em lágrimas.

“Eu não conseguia controlar meus nervos”, disse Khelif na entrevista. “Porque depois do frenesi da mídia e depois da vitória, houve uma mistura de alegria e, ao mesmo tempo, fiquei muito afetado, porque, honestamente, não foi nada fácil passar por isso. Foi algo que fere a dignidade humana.”

Ela competiu em eventos da IBA por vários anos sem problemas até ser abruptamente suspensa do campeonato mundial do ano passado. O órgão dominado pela Rússia — que enfrentou anos de conflitos com o COI — se recusou a fornecer qualquer informação sobre os testes.

A federação nacional de boxe da Argélia ainda é membro da IBA.

Khelif é da zona rural do noroeste da Argélia e cresceu jogando futebol até se apaixonar pelo boxe. Superando as objeções iniciais do pai, ela viajou 10 quilômetros de ônibus para treinar para lutas em uma cidade vizinha.

Após atingir o nível mais alto do esporte no final da adolescência, ela lutou no início de sua carreira antes de atingir o status de elite. Khelif tem sido uma competidora internacional sólida, embora nada espetacular, por seis anos, e perdeu para a eventual medalhista de ouro Kellie Harrington, da Irlanda, nas Olimpíadas de Tóquio.

A próxima luta de Khelif em Paris é contra Janjaem Suwannapheng, da Tailândia. Se Khelif vencer novamente, ela lutará por uma medalha de ouro na sexta-feira.

“Sim, esta questão envolve a dignidade e a honra de cada mulher e fêmea”, ela disse a uma emissora argelina em breves comentários no domingo após derrotar Hamori. “A população árabe me conhece há anos e me viu boxear na IBA que me injustiçou [and] me trataram injustamente, mas tenho Deus do meu lado.”