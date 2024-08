‘Boy Meets World’ Danielle Fishel grata pelo apoio em meio à batalha contra o câncer

Danielle acessou o Instagram e compartilhou uma mensagem de vídeo com seus seguidores, expressando gratidão pela resposta extremamente positiva à sua atualização de saúde.

Como informamos… Danielle anunciou na segunda-feira que estava lutando contra o câncer de mama embora ela tenha contraído a doença no estágio zero durante sua mamografia anual.

Danielle diz que uma grande razão pela qual ela está sendo aberta em sua luta contra o câncer é a esperança de que sua história leve as mulheres – e os homens – a fazer exames de câncer, apenas no caso de os médicos descobrirem algo… como fizeram no caso dela.