Brad Pitt ‘extremamente preocupado’ com Pax, obtendo informações sobre acidente de bicicleta elétrica

Pax estava inconsciente… foi tão ruim que as testemunhas oculares pensaram que ele havia morrido. Pax sofreu um grave ferimento na cabeça com sangramento cerebral, bem como uma lesão no quadril. Os paramédicos levaram Pax às pressas para uma unidade de UTI e ele permaneceu no hospital por uma semana antes de receber alta. Ele agora está se recuperando.