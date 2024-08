Brad Pitt passeando de motocicleta pela Islândia, o acidente de Pax fresco em sua mente

Brad Pitt está voltando a montar no cavalo, ou neste caso, em um porco – em uma aventura de motocicleta poucas semanas depois que um acidente de bicicleta elétrica levou seu filho Pax no hospital.

A viagem de moto de Pitt acontece poucas semanas depois do terrível acidente de Pax enquanto andava de bicicleta elétrica em Los Angeles. TMZ contou a história … Brad e Angelina Joliefilho bateu com força total em um carro parado no trânsito da hora do rush.